Røde Kors om børnene på Sjælsmark: 6 ud af 10 undersøgte børn kunne få en psykiatrisk diagnose

Mange børn på Sjælsmark har alvorlige symptomer på psykisk mistrivsel.

Hele 61 procent af de undersøgte børn opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose, og yderligere 19 procent ville muligvis gøre det, hvis de blev undersøgt.

Det er nogle af konklusionerne i den rapport om børnene på Udrejse Sjælsmark, som Dansk Røde Kors offentliggør i dag.

Rapporten bygger på to psykologers systematiske screening af 56 børn på Udrejsecenter Sjælsmark foretaget det seneste halvår.

Børnene er børn af afviste asylansøgere, som nægter at udrejse.

»Resultaterne viser, at der er tale om massiv mistrivsel«, slog Røde Kors’ generalsekretær Anders Ladekarl, da rapporten blev offentliggjort.

Han tilføjede, at rapporten handler om børnene, men at man også blandt forældrene ser en stigende mistrivsel.

Om Udrejsecenter Sjælsmark Sjælsmark åbnede i 2015. I december 2016 flyttede de første familier med børn ind. De er asylansøgere, som har fået afslag på asyl, men som ikke ønsker at medvirke til deres hjemrejse. Beboerne har opholdspligt på centeret. Sjælsmark er en nedlagt kaserne i Hørsholm i Nordsjælland. Der bor nu knap 400 mennesker på centeret, heraf er 153 børn. Da ombudsmanden besøgte Sjælsmark i oktober 2017, havde 58 af de93 børn, som dengang boede på centeret, boet der mere end 6 måneder. Sidste år var der 60 indberetninger om mistrivsel blandt børnene til Hørsholm Kommune og i år har der været 24. Det er Kriminalforsorgen, som driver Udrejsecenter Sjælsmark for Udlændingestyrelsen. Beboerne har ikke mulighed for selv at lave mad, men får forplejning i en cafeteriaordning. Vis mere

Det er ikke den første rapport, som dokumenterer, at børn tager skade af at bo på udrejsecenteret.

Foto: Miriam Dalsgaard.

Foto: Miriam Dalsgaard.

Senest skrev ombudsmanden i en rapport i december 2018, at forholdene på Sjælsmark er »egnede til væsentligt at vanskeliggøre børnenes opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse«.

Det er psykologerne Rie Bornfeld og Solveig Gunnarsdottir, som står bag rapporten. De anbefaler overordnet, at familier ikke bør flyttes til Udrejse Sjælsmark, før deres udrejse er »umiddelbart forestående«.

De anerkender samtidigt, at der ikke er et politisk flertal for det, og har de også konkret forslag til, hvad der kunne lette livet for børnene på Sjælsmark.

Helt konkret foreslår de specialiserede tilbud til børnehave- og vuggestuebørn, flere tilbud i klubben, et styrket skoletilbud, og mulighed for at familierne selv kan lave mad.

Om rapporten fra Røde Kors Undersøgelsen kortlægger trivslen hos afviste asylbørn. To psykologer fra Røde Kors har det seneste halve år systematisk screenet 56 børn i 26 familier på Udrejsecenter Sjælsmark. Psykologerne bag rapporten er Rie Bornfeld og Solveig Gunnarsdottir.



Forholdene for de afviste asylansøgeres børn er allerede nu blevet del i den kommende valgkamp, hvor især Socialdemokratiets Mette Frederiksen, som har annonceret, at hun vil være ’børnenes statsminister’, er presset.

Der bor i øjeblikket 153 børn på Udrejsecenter Sjælsmark.

Opdateres.