Fakta om næser: Politiske næser kan være store og små Dansk Folkeparti vil give fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) en næse i sag om muslingefiskeri.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansens (V) håndtering af sagen om muslingefiskeri har været så kritisabel, at hun bør have 'en næse' Det mener Dansk Folkeparti.

Det kan blive den anden næse på få måneder, da fiskeriministeren i februar fik en stor næse for den såkaldte østerssag.

En næse er en populær betegnelse for, at der udtales kritik af en politikers handlinger.

Forstå, hvad næsen betyder, og hvornår den gives:

Betegnelsen 'en næse' kommer formentlig af det gamle ord 'nesæ', der betød skam eller vanære.

En politiker, en embedsmand eller en myndighed kan for eksempel få en næse for at begå fejl i sagsbehandlinger eller for at tage beslutninger mod bedre vidende.

Statsrevisorerne kan også give næser til ministre, ministerier, styrelser og tilsyn på baggrund af rapporter fra Rigsrevisionen.

Næsen baseres på en skriftlig beretning, og størrelsen på næsen er afhængig af, hvilken ordlyd der i den forbindelse anvendes.

Hvis det er ord som 'kritisabelt' eller 'utilfredsstillende', er det en lille næse. Den store næse kommer med formuleringer som 'kraftig kritik' og 'alvorlig påtale'.

Næser får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser. Derimod kan et flertal i Folketinget tvinge en minister til at gå af ved at udtrykke et mistillidsvotum.

Rekordholderen af næser er tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V), der blev tildelt 80 næser. Størstedelen på grund af fodnotepolitikken, hvor er flertal i Folketinget pålagde ham at tage forbehold i Nato-samarbejdet. Det brød han sig ikke om, så han kaldte det 'hædersnæser'.

Kilder: Kaare R. Skou, Dansk Politik A-Å og Fyens Stiftstidende.

ritzau