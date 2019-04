SF vil indføre grøn topskat

En grøn omstilling af samfundet kræver penge, og derfor skal alle erhvervsaktive danskere betale mere i skat til en ny klimakonto, som skal polstres med 3 milliarder kroner om året i perioden 2020-25, i alt 18 milliarder kroner. Det foreslår SF i et nyt klimaudspil. Partiet vil dels øge arbejdsmarkedsbidraget med 0,4 procentpoint, dels hæve topskatten med 1 procentpoint for at finde pengene.

SF-formand Pia Olsen Dyhr kalder det en grøn topskat:

»Vores forslag er en børneopsparing til de mange børn og unge, der hver fredag klimastrejker for fremtiden. Det er i det lys, man skal se det. Der er mange, der siger, at det her er dyrt, men hvis vi ikke gør det, efterlader vi en kæmpe regning til de her børn og unge«.

Forslaget vil ifølge SF’s egne beregninger betyde, at en person med en årlig indkomst på 250.000 kroner skal betale 624 kroner om året til den nye klimakonto, mens folk, der tjener over 1 million kroner om året, skal af med 4.536 kroner om året. Pensionister, SU-modtagere og andre på overførselsindkomster skal ikke betale mere, medmindre de tjener over 50.000 kroner om året på deltidsarbejde og andre småjobs.

De tre årlige milliarder vil SF bl.a. bruge på en energisparefond, der skal yde lån til f.eks. isolering og vinduesudskiftninger i boliger, omstilling fra naturgas til biogas, en klimafond for ulande og mere skov.

Det er for SF afgørende, at de bedst stillede borgere yder mest i den grønne omstilling. Topskatteydere har bedre råd, og så har de også tendens til at belaste klimaet mere end lavtlønnede, siger Pia Olsen Dyhr:

»Men det er ikke kun derfor. Det er simpelthen, fordi vi synes, der skal være en solidarisk mekanisme i det her. Vi siger også, at de, der ikke er i arbejde, ikke skal bidrage, for så begynder den skæve ende at hænge nedad, og det vil vi ikke«.

S afviser topskatten

Socialdemokratiet roser SF for målet om at investere mere i grøn omstilling, men afviser at gøre det ved at hæve skatten på arbejde. Hverken i top eller bund.

»Vi har ingen planer om at hæve skatten for at kunne finansiere det, for vi mener, det kan lade sig gøre uden skattestigninger«, siger finansordfører Benny Engelbrecht med henvisning til Socialdemokratiets eget forslag om en grøn fremtidsfond på 20 milliarder kroner, som skal investere i grønne løsninger og med tiden give et økonomisk afkast.

Enhedslisten støtter grundlæggende SF’s forslag om at øremærke flere penge til grøn omstilling. Til gengæld mener partiet, at de højestlønnede i langt højere grad bør betale for gildet, end SF lægger op til. Et højere arbejdsmarkedsbidrag vil ramme alle lønmodtagere, hvorimod en endnu højere topskat end det ene procentpoint, SF foreslår, vil være mere rimeligt, mener Enhedslisten.

»Der er en regning, der skal betales efter mange års skatterabatter til dem med de højeste indkomster, så vi vil ikke starte med at bede sosu’en eller lagerarbejderen om at betale for den her klimakonto«, siger partiets ordfører for grøn omstilling, Pelle Dragsted.

Det har ikke været muligt at få et interview med klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) om SF’s udspil, men Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen, afviser på det bestemteste forslaget om at hæve skatten for at finansiere grønne tiltag.

»Det er en håbløst gammeldags tankegang. Så er vi tilbage ved SF med de fodformede sko og Fjällräven på ryggen, som vil finde penge hos det arbejdende folk for at finansiere den grønne omstilling«, siger han.

Grøn omstilling skal i stedet finansieres over finansloven, og nye initiativer skal sendes i udbud, så f.eks. sol, vind og biogas kan gøres markant billigere, lyder svaret fra Venstre.

»Grøn omstilling er og skal være en god businesscase, hvis det skal være en succes. Man vinder ikke det grønne kapløb ved at være dem, der vil bruge flest penge på området; man vinder kapløbet ved at gøre det mest intelligent, og det mener vi at have opskriften på«, siger Thomas Danielsen.