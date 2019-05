Søren Gade præciserer: Det er kun på Sjælland, han ikke vil hænge sammen med Løkke

Venstres ene stemmesluger ved Europa-Parlamentsvalget, Søren Gade, vil ikke bruges i partiets folketingsvalgkamp over for sjællandske vælgere. Af hensyn til sin troværdighed.

Efter at have fået et flot personligt valg til Europa-Parlamentet, skabte Venstres tidligere forsvarsminister Søren Gade store overskrifter, da han i avisen Nordjyske i klare vendinger gav udtryk for sin skuffelse over ikke at være blevet ført frem af Venstre på plakater på Sjælland.