Fakta

FN’s 17 verdensmål

FN’s verdensmål blev vedtaget 25. september 2015, hvor verdens ledere mødtes til FN-topmøde i New York. Verdensmålene består af 17 mål og 163 delmål, som spænder over alt fra målrettet klimaindsats og afskaffelse af fattigdom til ligestilling mellem kønnene og sundhed for alle. Tilsammen skal de 17 mål sikre global bæredygtig udvikling inden 2030.

Kilde: Verdensmaalene.dk