Ingen intern og ekstern kontrol af teledata

Rigspolitiets it-system til at håndtere teledata kan ultimativt betyde forskellen på fængsel eller frihed for borgere. Alligevel har der i årevis ikke været ført en løbende kontrol med kvaliteten af de teledata, som Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) håndterer og ekspederer videre til efterforskning og retssager. Det har en brødebetynget rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg, medgivet, og nu står han som den øverste ansvarlige for at gennemgå 10.700 straffesager for potentielle fejl og mangler i beviser fra befolkningens teleoplysninger.