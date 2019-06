Her er hun så: Danmarks hidtil yngste statsminister

Mette Frederiksen måtte frem og tilbage til Amalienborg to gange for at få overdraget magten. For sådan er ritualet. Den nybagte eksstatsminister, Lars Løkke Rasmussen, er stolt af det, han overleverer til hende.

Den ternede kasket på hovedet af Werner Hannibal pegede optimistisk op mod den blå sommerhimmel over de strunke gardersoldater og deres røde skilderhuse, splitflagene over tre af de fire af Amalienborgs palæer og den brogede flok af koreanere, franskmænd, pressefolk og danskere lidt til venstre for midten, der onsdag eftermiddag i den stegende hede var samlet under dronning Margrethes vinduer for at få et glimt af landets hidtil yngste statsminister.