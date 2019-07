»Jeg vil ikke stemple dem«: Ny minister dropper at bruge ordet ghetto

Det bør være slut med at bruge ordet ghetto om de udsatte boligområder. Den nye boligminister, Kaare Dybvad (S), erklærer, at »som minister vil jeg som noget af det første stoppe med at bruge ghetto som begreb«.

»Når man har været derude og set folk kæmpe for at få tingene til at hænge sammen, er det tydeligt, at det påvirker dem at bruge det negative udtryk. Og jeg vil som minister ikke stemple dem«, siger Kaare Dybvad.

Fakta Regeringens definition på en ghetto Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse overstiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år). Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger 50 pct. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år). Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Vis mere

Boligministeren understreger, at han og hans parti »står fuldt og helt« ved den samlede pakke af såkaldte ghettolove, som blev vedtaget sidste år, og hvor ordet ghetto indgår mange gange. Blandt andet til opdeling i hårde ghettoområder, ghettoområder og udsatte boligområder. Hvert år offentliggør regeringen desuden en ghettoliste.

»Vi kan ikke ændre formuleringerne i lovene. Jeg tror heller ikke, at sproget betyder alt, men det gør noget«, siger Kaare Dybvad.

Foto: Maud Lervik Den nye boligminister, Kaare Dybvad (S), vil afskaffe ordet 'ghetto'.

Kjærsgaard: Regeringen er konfliktsky

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, mener, at boligministerens udtrykkelige udmelding er udtryk for, at regeringen er konfliktsky.

»Det er led i regeringens tiltag for at bløde udlændingepolitikken op. Ghetto er blevet det almindelige ord, hvorfor må vi så ikke bruge det?«, spørger Pia Kjærsgaard.

DF-ordføreren afviser, at ordet ghetto skaber underlegenhedsfølelse i boligområderne, som modvirker fremskridt.

»Disse boligområder er jo ikke almennyttige som sådan, det er ghettobebyggelser, hvor man har været nødt til at gribe ind for at få dem til at fungere. At holde op med at kalde dem ved deres rette navn er en snigen sig uden om de reelle problemer og gør ikke problemerne mindre«, siger Pia Kjærsgaard, der ikke erindrer, at socialdemokraterne gjorde indsigelse mod ordet, da de selv stemte for lovene sidste år.

»Det er faktisk folks hjem«

Direktør for organisationen Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen, glæder sig over signalværdien fra ministeren.

»Det vil vores beboere blive rigtig glade for. Det er selvmodsigende at tale områder ned, som man arbejder med at bygge op. Og man skal huske: Det er faktisk folks hjem«, siger Bent Madsen.

Det er helt afgørende, at vi kalder tingene ved deres rette navn, og det ghettoer, vi taler om Inger Støjberg (V)

Han oplever det som »løjerligt«, at når han viser udsatte boligområder frem for udenlandske delegationer, »så tror de, at det er løgn, at vi kalder det ghettoer«.

Bent Madsen anerkender, at de senere år er ordet ghetto blevet stadig mere alment brugt om områder med koncentration af kriminalitet, arbejdsløshed, mange mennesker med ikkevestlig baggrund, lavt uddannelsesniveau og lave indtægter.

»Den slags ladede ord kryber efterhånden ind i det almindelige sprog, men selv om vi ikke tænker så meget over det mere, har de stadig det oprindelige signal indbygget«, siger Bent Madsen.

Bent Madsen vil nu koncentrere sig mere om at bruge udtrykket socialt udsatte boligområder, fordi »det peger på, hvad de reelle udfordringer er: at få mennesker i beskæftigelse, unge ud af kriminalitet og børnene i uddannelse«.

Støjberg: Det er et uvæsen

Tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) er ikke overrasket over socialdemokraternes udmelding: