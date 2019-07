S-ordfører: Danmark vil tage imod omkring 30 svage kvoteflygtninge i år Danmark skal igen tage imod særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge. Det bliver i omegnen af 30 om året.

Efter et par år med fuldt stop for kvoteflygtninge, har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ifølge Politiken meddelt FN, at Danmark allerede i år kan tage i mod en lille gruppe af de særligt svage kvoteflygtninge.

Gruppen inkluderer eksempelvis mennesker med handicap og har traditionelt omfattet omkring 30 flygtninge om året, og det vil ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, være omkring samme antal.

»Da vi sidst tog imod den her type af flygtninge, drejede det sig om 30 personer, og det vil også være i det lag. Det mener vi altså, at Danmark er klar til i 2019, siger Jesper Petersen.

»Efter en pause mener vi, at vi igen skal være en del af FN's kvoteflygtningesystem og løfte vores del af ansvaret, siger han.

Beslutningen om at tage imod en mindre gruppe af særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge er da også i tråd med det såkaldte forståelsespapir, som Socialdemokratiet efter valget udarbejdede med SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Udlændinge- og integrationsministeriet har også orienteret FN's flygtningeorganisation, UNHCR, om, at regeringen vurderer, at Danmark igen fra 2020 kan være med i den generelle kvoteflygtningeordning.

Tidligere har det årlige antal kvoteflygtninge været på 500.

Dansk Folkeparti mener, at der er tale om løftebrud, når Danmark igen skal til at tage kvoteflygtninge.

»Socialdemokratiet sagde jo i valgkampen, at man vil fortsætte den stramme udlændingepolitik, og derfor forstår jeg ikke, at man meddeler til FN, at man nu vil tage kvoteflygtninge igen, siger DF's gruppeformand, Peter Skaarup.

»Det vil betyde, at Danmark kommer til at tage et større antal flygtninge her i 2019 og allermest i 2020 og frem, siger han.

Jesper Petersen afviser beskyldninger om løftebrud:

»Vi har nu i nogle år sagt, at Danmark godt kan tage imod den her særlige gruppe af udsatte flygtninge, så det vil være snarere være et brud med vores linje inden valget, hvis vi ikke gjorde det, siger Jesper Petersen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsministeren.

