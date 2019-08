Stress rammer hårdt i efteråret: 29 procent flere stressmeldinger efter ferien

Lyt til artiklen 05:14

Efter uger med korte bukser, lange lyse nætter og Aperol er Danmark tilbage på arbejdspladsen med to-do-lister og hundredvis af mails. Her overmandes mange af stress, trods at man burde være udhvilet oven på ugers lediggang.

Pensionsselskabet PFA, der sundhedsforsikrer mere end 200.000 danskere, opgør antallet af stresshenvendelser pr. måned. Det viser i perioden 2015-2018 et snit på 25 procent flere i efterårsmånederne, og sidste år toppede tallet med 29 procent, der måtte kaste håndklædet i ringen og søge hjælp.

»Hvis jeg har været presset og stresset før ferien, og der måske har været nogle problemer med en chef eller en bestemt type opgaver, forsvinder det ikke, bare fordi jeg har været på ferie. Mange kører fuld skrue frem til ferien, fordi de ved, at de snart skal slappe af. Men kommer man så tilbage, og alt er ved det gamle, også de problemer, man rejste fra, kan det være svært at håndtere«, siger Rikke Bay Haaber, chef for strategisk sundhed i PFA.

Rikke Bay Haaber og PFA’s sundhedsafdeling opfordrer selvfølgelig folk til at huske at få lukket ned i god ro og orden og forlade et rent bord. Ligesom de foreslår, at man i ferien holder sig mest muligt fra mails og arbejdsmobil. Og at man trapper op stille og roligt. Men hun mener også, at mange reagerer med stress, fordi der er noget i deres livskabale, som ikke går op.

»Mange af os bruger de tre uger på at reflektere mere generelt. Hvad er vigtigt her i livet? Hvilke ting er jeg træt af? Det kan også være en faktor. Vi får koblet af og får liv i drømmene. Hvis man så kommer tilbage til den samme hverdag, der måske ikke er, som vi kunne drømme om, så kan tilværelsen blive ubærlig«, siger Rikke Bay Haaber, der dog også minder om, at vi alle er afhængige af f.eks. økonomi og arbejde, og der kan være ting, som ikke bare lige kan ændres.

Rikke Bay Haaber ville ønske, at det var muligt i højere grad at forebygge efterårets mismod og få færre sæsonbetonede henvendelser, der koster dyrt økonomisk og menneskeligt.

»Tænk, hvis vi kunne række ud allerede i foråret og få folk til at overveje, hvilke justeringer der er behov for i deres liv, og hvilke mønstre der ikke virker for dem mere. Men det er jo meget eksistentielt, og det er noget, den enkelte selv skal finde behovet og lysten til. Og det tror jeg, ofte sker, når man kommer ned i tempo på ferien«.

Hun mener, at arbejdspladsen kan udnytte, at medarbejderne har gået og filosoferet i ferien.

»Hvad har du tænkt på? Hvad kunne være anderledes herinde? Hvilke opgaver kunne du se dig selv lave hen over efteråret? Chefen kunne gribe åbenheden og tale om de her refleksioner. Det er jo en ledelsesmæssig mulighed«.

Løs problemet i hverdagen

Efteråret er også en travl tid i firmaet Forebyg Stress. Her fortæller indehaver Bjarne Toftegård, psykolog uddannet på Københavns Universitet og på universitetet i Liverpool, at han og hans 75 ansatte altid har rigeligt at se til efter ferietid.

»Mange tror, at man har restitueret på 2-4 uger. Men det er slet ikke nok, hvis man er stresset op til ferien. Under selve ferien mærker man ingen problemer, fordi man ikke har brug for så mange ressourcer. Så man bliver overrasket, når man kommer hjem og mærker kontrasten til sommerferien og mærker, at man ikke er klar«, siger han.

Bjarne Toftegård mener, at stress bliver udløst, fordi vi er utilfredse med det liv, vi har vænnet os til at leve.

»Stress kommer, når virkeligheden ikke er, som vi synes, den skal være. Vi kan agere, eller vi kan acceptere. Vi kan handle – eller vi kan sige pyt. Men man må aldrig acceptere at have det skidt og føle sig presset i mere end 14 dage«, siger Bjarne Toftegård, der mener, at alt for mange har gjort en stresset hverdag til den eneste hverdag, de kender.

»Mange bliver faktisk udkørte af en helt almindelig arbejdsdag. Det med at lave mad og at have tid til sine børn og sin partner er der faktisk slet ikke plads til. Jeg mener, man er nødt til at indrette sig på en anden måde, så der i hvert fald er en tredjedel af energien tilbage, når jobbet er slut«.

FAKTA 5 råd om at komme i gang efter ferien Start langsomt op. Vores krop og psyke fungerer bedst, hvis vi starter langsomt op. Regn med, at det tager nogle dage at komme igennem mails og bunker. Undgå for mange møder, og kom hjem med lige så megen energi, som når du kommer på arbejdet. Hvis du var stresset før ferien, så vær ekstra forsigtig. Måske føler man sig klar, men er det ikke nødvendigvis. Udnyt ferien til at se på arbejdssituationen med nye øjne. Er der noget, der bør eller kan gøres anderledes? Lige efter en ferie er et rigtig godt tidspunkt at gøre det på, da vi har brudt vores vaner. Tag en snak med chefen om dine gode ideer. Det er nu, ændringer skal laves, før I kommer ind i den gamle rytme igen. Snak med kollegaerne. Sørg for, at der er tid til at snakke og høre om hinandens sommerferier. Det sociale på en arbejdsplads er meget vigtigt for at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Lige efter en ferie er et godt tidspunkt til at have ekstra fokus på dette. Øv dig i nye stressreducerende vaner. Efter en ferie er et godt tidspunkt til at øve sig. Mærk din stress. Når der er noget, der stresser, så bør man enten handle på det eller bruge et af tre ord: nej, hjælp eller pyt. Kilde: Bjarne Toftegård, Forebygstress.dk Vis mere

Bjarne Toftegård mener, at man skal give sit liv et tjek. Og passe på sig selv.