Borgen Indefra: Fra et absurd afbud til en konstruktiv samtale

De nyvalgte folketingsmedlemmer er så småt ved at finde sig til rette på deres nye kontorer, og Borgen er ved at komme op i omdrejninger. I denne uges Borgen Indefra skal vi forbi Venstres kvaler med formandskabet, SF’s slingrekurs, Trumps ikkebesøg og nyt cv-rod hos Alternativet.

Det er svært at komme uden om Venstres formandskab i denne uges Borgen Indefra. Afgørende nyt kom der ikke rigtigt, altså ud over at Venstre-folk i baglandet – og forlandet – i denne uge har ringet, konspireret, mødtes og indimellem pippet til pressen, så det næsten gav mindelser om dagene op til hovedbestyrelsesmødet i 2014, da det var lige ved og næsten for næstformand Kristian Jensen i forhold til at vippe formand Løkke af pinden.