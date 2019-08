Har Rigsadvokaten overreageret: Nye oplysninger i skandale om teledata rejser spørgsmål om drastisk udsættelse af retssager

Jakob Willer siger, at teleselskaberne ikke forudgående blev præsenteret for de påståede problemer med selskabernes data, og at der kan være tale om misforståelser og fejltolkninger af data.

»Efter hvad jeg har fået oplyst indtil nu, så er jeg ikke overbevist om, at jeg ville konstatere, at der er fejl i rådata. Jeg tror i virkeligheden, at teleteknikere ville nå frem til, at der var naturlige forklaringer på mange af udfordringerne, og hvordan der skal tages forbehold for fortolkning af de her data«, siger Jakob Willer.

Rigspolitiet ønsker ikke at kommentere Politikens oplysninger om de reelle fejl, der er fundet, men henviser til Rigsadvokaten. Rigsadvokat Jan Reckendorff mener ikke, at han har overreageret ved at suspendere telebeviserne frem til 18. oktober.

»Jeg håber selvfølgelig på en hurtig afklaring af de usikkerheder, der er opstået. Ingen har interesse i, at retssystemet går i stå«, skriver han.

»Der er tale om, at Rigspolitiet har opdaget nye fejl i teledata. Da vi fortsat ikke kender omfanget af disse fejl eller årsagen til dem – hvilket lige nu er ved at blive undersøgt af Rigspolitiet – mener jeg, at der er opstået så meget tvivl om kvaliteten af de teledata, der bruges i retssalene, at det midlertidigt ikke længere er forsvarligt at lade teledata indgå som bevis i sager, hvor folk kan risikere at komme i fængsel. Det er en drastisk beslutning, men af hensyn til retssikkerheden mener jeg, at det er det rigtige at gøre ud fra den situation, vi står i«, tilføjer han.

Dommerformand savner afklaring

Hverken de enkelte anklagere, forsvarere eller dommere har modtaget information om, hvad de konkrete fejl i teleoplysningerne går ud på, og det ærgrer Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg.

»I vores system har vi endnu ikke fået oplyst, hvad fejlen er, og det er jeg ærgerlig over, for det sætter spørgsmålstegn ved domstolenes afgørelser. Det kan vi ikke leve med i et retssamfund. Jeg synes, man burde melde ud, hvad fejlen er. Er den ikke større end det, dine kilder hævder, kan mange sager efter min opfattelse gennemføres alligevel«, siger han.

Forsvarsadvokat Karoline Normann er formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg.

Hun vil ikke kommentere Politikens konkrete oplysninger om masteplaceringer. I stedet opfordrer hun til, at teleselskaber, rigspoliti, anklagemyndighed og domstole får afstemt værdien af teleoplysninger.

»Politi, anklagemyndighed og domstole skal fremover være mere bevidst om, at teledata ikke er indsamlet til brug for politiet og efterforskningen. Man har tillagt disse beviser en enormt høj grad af værdi og pålidelighed i retssalen. De bør blive ’varedeklareret’ i højere grad, og fremover skal man være langt mere opmærksom på, at det ikke er oplysninger, der er produceret med henblik på at blive anvendt i en straffesag. Ligesom vidners hukommelse heller ikke er det«.