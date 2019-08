Usikre data fra telemaster har været velkendt for Rigsadvokaten i årevis

Lyt til artiklen 03:57

På syv hverdage er 25 retssager blevet udsat, mens 29 varetægtsfængslede er blevet sat på fri fod. Tallene stiger dag for dag som konsekvens af Rigsadvokatens stop for brug af telebeviser.

Som en afgørende årsag til at suspendere teleoplysningerne som bevis har Rigsadvokaten angivet, at telemaster har forskubbet sig i forhold til deres korrekte placering i datamaterialet.

»Og det er jo data, man har brugt til at sandsynliggøre, hvor en telefon har været på et særligt tidspunkt«, forklarede rigsadvokat Jan Reckendorff til Politiken forrige mandag.

Men usikkerheden og den manglende præcision i mastedata bør ikke være en nyhed for Rigsadvokaten. Den øverste chef for anklagerne har år for år uddannet offentlige anklagere til at tage disse upræcise mastedata med et gran salt og bruge dem med forsigtighed i retten.

»Masteoplysninger indebærer ikke på samme måde som f.eks. en GPS en præcis stedfæstelse af en mobiltelefon«, skrev Rigsadvokaten i et svar til Folketingets Retsudvalg i oktober 2015.

»Der kan således være tilfælde, hvor masteoplysninger alene kan geografisk placere en mobiltelefon inden for et flere kvadratkilometer stort område«, supplerede Rigspolitiet i samme svar.

Blot 220 meters afvigelse

På baggrund af flere centrale kilder har Politiken fortalt, at politiets nye fejl alene har betydet, at telemaster har forskubbet sig maksimalt 220 meter. Over for det står myndighedernes oplysninger i 2015 om, at en mast placerer en telefon inden for et flere kvadratkilometer stort område.

Centrale kilder i politi og retsvæsnet samt eksperter og politikere stiller sig uforstående over for, at en så lille afvigelse i masteplaceringen har affødt så indgribende en konsekvens. I særdeleshed når Rigsadvokaten i årevis har været bevidst om mastedatas unøjagtighed.

»Jeg har ikke endnu fået nogle overbevisende oplysninger, som gør, at jeg mener, at det her skal behandles så dramatisk og så drastisk«, siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET.

Rigsadvokaten har også oplyst, at nye fejl i rådata fra selskaberne er årsag til stoppet for telebeviser. Ifølge Politikens kilder, er der heller ikke her tale om fejl af graverende karakter.

Rigsadvokat Jan Reckendorff siger, at han »står 100 procent på mål for min beslutning«.

»Det er ikke i sig selv nyt, at der kan være usikkerheder forbundet med teledata. Udfordringen er, at politiet nu har fundet en række nye fejl og usikkerheder, som vi reelt ikke kender omfanget og betydningen af. Indtil vi har et rimeligt overblik over, hvad der er op og ned, så finder jeg det ikke forsvarligt at sende anklagere i retten med teleoplysninger i sager, hvor folk risikerer at komme i fængsel«, skriver Jan Reckendorff.

Foto: Jens Dresling Rigsadvokat Jan Reckendorff står stadigvæk 100 procent på mål for sin beslutning om at suspendere teleoplysninger som bevismateriale i retten frem til 18. oktober.

Retsordførere på Christiansborg undrer sig og udbeder sig en forklaring fra justitsminister Nick Hækkerup (S). Ministeren lovede forrige mandag flere svar i sagen »hurtigst muligt inden for de kommende dage«.

»Hvis en afvigelse på maksimalt 220 meter i masteplaceringerne hovedsageligt er grundlaget for ikke at bruge telebeviser, så er det en noget sølle årsag«, siger Kristian Hegaard (R).

DF’s retsordfører, Peter Skaarup, kræver ligeledes snarlige svar.