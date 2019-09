Danfoss dumpede giftigt affald ved strand i en årrække: Vi tager sagen meget alvorligt Med accept fra myndighederne kunne Danfoss før dumpe sit affald på Nordals i 1950'erne og 1960'erne. Det beklager selskabet i dag.

»Vi er naturligvis meget kede af denne sag, og vi tager den meget alvorligt.

Sådan lyder det fra Mikkel Thrane, kommunikationsansvarlig hos Danfoss, efter at en undersøgelse har afsløret, at selskabets dumping af affald i 1950'erne og 1960'erne har haft større konsekvenser end hidtil antaget.

Ifølge Region Syddanmark, der står bag undersøgelsen, er der blandt andet blevet fundet et kræftfremkaldende stof i vandet ud for Himmark Strand på Nordals.

Det var netop i området omkring Himmark Strand, at Danfoss for mange år siden dumpede sit giftige industriaffald - med tilladelse fra myndighederne.

»Som det er tilfældet i en række andre sager i Danmark, har der år tilbage desværre været en helt anden viden om og tilgang til, hvordan potentielt farlige produkter og affaldsstoffer skulle behandles«, skriver Mikkel Thrane i en mail.

Han fortæller, at Danfoss arbejder tæt sammen med Region Syddanmark og Sønderborg Kommune i sagen, og at fundet af det kræftfremkaldende stof blot gør behovet for at finde en løsning endnu mere påtrængende.

Region Syddanmarks undersøgelse af området blev igangsat sidste år. Fundet af det kræftfremkaldende stof er et af de første resultater af undersøgelsen.

»Nu skal vi have en endelig afklaring af omfanget, og så vil vi aftale parterne imellem, hvordan problemet løses, og hvordan de enkelte parter kan bidrage til denne løsning«, skriver Mikkel Thrane.

»At oprense jord i det omfang, der her er tale om, er ikke noget, man bare gør. Derfor er det afgørende, at forureningens omfang undersøges til bunds, så man kan iværksætte en løsning, der løser problemerne«, fortsætter han.

Ifølge JydskeVestkysten har en kilde fra Danfoss tidligere forklaret til Region Syddanmark, at der blev kørt 50 tønder flydende affald til Himmark Strand hver anden måned i en årrække. Det svarer til 60.000 liter per år.

På grund af fundet af det kræftfremkaldende stof har myndighederne indført et badeforbud på den 600 meter lange strækning ved Himmark Strand.

