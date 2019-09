Valgløfte kan kun nås med ufaglærte

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, har lovet flere pædagoger. Men hvis regeringen vil opnå den mest omtalte minimumsnormering, som er højst tre børn per voksen i vuggestuen og højst seks børn per voksen i børnehaven, er det tæt på umuligt at opnå via nyuddannede pædagoger.

Hvis det skal nås inden 2025, vil det kræve, at 111 procent flere søger ind på uddannelsen i 2020 og 2021 end i dag. Det viser en ny analyse fra Danske Professionshøjskoler, der uddanner pædagogerne.

»Det er jo temmelig voldsomt«, siger Camilla Wang, der er rektor på Professionshøjskolen Absalon og næstformand i Danske Professionshøjskoler.

Det svarer til, at 15 procent, der fuldfører en gymnasial eller erhvervsuddannelse, søger ind. I dag er det 7 procent.

Minimumsnormeringerne kan realiseres med ufaglærte pædagoghjælpere og med ansatte, der har en kortere uddannelse – pædagogisk grunduddannelse. Men selv da er situationen kritisk i dele af landet, vurderer Camilla Wang: »Særlig slemt vil det komme til at se ud i københavnsområdet, hvor faldet i ansøgertal er størst, og børnetallet samtidig stiger«.

I denne uge fremlægger regeringen sit første finanslovsforslag. Det ventes, at der kommer en plan for indførslen af minimumsnormeringerne. Præcis hvor stor en andel af dagtilbudspersonalet der skal være uddannede pædagoger i 2025, har S og SF indtil nu ikke lagt sig fast på.

Forældrene har i valgkampen opfattet det sådan, at minimumsnormeringerne skal løftes af uddannede pædagoger. Det siger Marie Blønd, initiativtager bag forældrebevægelsen ’Er der en voksen til stede’, som i foråret demonstrerede landet over for minimumsnormeringer.

»Det er klart vores opfattelse, at diskussionen har været om pædagoger. Det er det ord, der har været brugt frem for ord som ’voksne’ eller ’pædagogisk personale’«, siger hun.

Forældre demonstrerer tirsdag

Tirsdag demonstrerer bevægelsen foran Christiansborg, når Folketinget åbner.

»Vi er blevet lovet minimumsnormeringer, men vi ved ikke, hvad det indebærer, om der kommer flere pædagoger hele dagen eller kun noget af dagen«, siger Marie Blønd og tilføjer, at selv om ønsket er, at de voksne omkring børnene primært skal være pædagoger, er situationen lige nu så akut, at det ikke er det afgørende.

Hverken forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen eller børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har ønsket at medvirke. Men Jens Joel, der er børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet, kalder det »selvklart indlysende«, at der skal uddannes flere pædagoger for at kunne indfri ambitionerne om en minimumsnormering i 2025. Han påpeger, at uddannelsesministeren for nylig gav 127,5 millioner kroner til at øge optaget:

»Jeg tror ikke, tallet bliver helt så dramatisk som 111 procent, men vi skal øge optaget. For os er det vigtigste dog, at der kommer flere voksne. På kort sigt handler det om at skaffe så mange hænder, som vi har råd til. Og så skal vi hurtigst muligt sikre, at kommunerne bytter de ufaglærte ud med folk, som har en pædagogisk uddannelse, enten en PGU eller en fuld pædagoguddannelse«.

Ifølge Jacob Mark, der er SF’s børneordfører, er det »ikke realistisk« at indføre en lovbunden minimumsnormering kun med uddannede pædagoger:

»Men en minimumsnormering må ikke føre til et fald i andelen af uddannet personale. Man skal lave en uddannelsesplan for at sikre, at det generelle uddannelsesniveau bliver løftet i alle daginstitutioner. Enten med pædagoger eller med pædagogiske assistenter«.