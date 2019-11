Modsat Mette Frederiksens ønske vil Færøerne placere ny repræsentation i Jerusalem

En ny færøsk plan om at placere en ambassadelignende repræsentation i Israel og samtidig anerkende Jerusalem som israelsk hovedstad kommer til at teste rækkevidden af tidligere meldinger fra den danske statsminister, Mette Frederiksen (S).

Frederiksen har tidligere i år talt for at give både Grønland og Færøerne større albuerum i udenrigspolitikken »blandt andet på nogle af de områder, hvor vi ikke nødvendigvis er helt enige«. Men da hun for nylig besøgte Færøerne og blev spurgt til den nye færøske regerings planer om at placere en kommende diplomatisk repræsentation i Jerusalem, svarede hun, at i spørgsmålet om repræsentation i Israel »følger vi i rigsfællesskabet den europæiske linje«.

»Det betyder, at repræsentationer i mine øjne skal ligge i Tel Aviv«, sagde hun til det færøske medie KVF.

Adspurgt, om hun dermed vil sætte foden ned, hvis Færøerne alligevel vil gennemføre planen, svarede Frederiksen: »Jeg konkluderer ikke på noget, som ikke finder sted«.

Ikke desto mindre bekræfter den færøske udenrigsminister, Jenis av Rana, over for Politiken, at han fortsat arbejder på fuld tryk for at udføre Jerusalem-planen. I første omgang skal den kommende finanslov bevilge penge til planerne.

»Vi har anmodet om penge til, at vi kan åbne i september eller oktober 2020«, forklarer Jenis av Rana og tilføjer:

»Det er de facto en anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad«.

Spørgsmålet om, hvor lande lægger deres repræsentationer i Israel, er politisk sprængfarligt. Det så man, da den amerikanske præsident, Donald Trump, i 2017 besluttede at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem – som en anerkendelse af Israels opfattelse af, at hovedstaden netop er den hellige by Jerusalem. Palæstina anser samtidig Jerusalem som hovedstad for en fremtidig palæstinensisk stat.

Jenis av Rana begrunder det færøske ønske med, at kristendommen står meget stærkt på Færøerne, og at »Færøerne elsker Israel«.

»Det er nok 90 procent af dem, jeg møder, der siger til mig, at det med ambassaden må du holde fast i«, siger Rana og mener, at sagen kan teste Frederiksens ønsker om større udenrigspolitisk albuerum.

»Det er en mulighed, hun har for at vise, hvad hun mener med regeringens nye politik. Det er vi meget spændt på«.

»En herlig sag«

Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier Hans Mouritzen finder problemstillingen meget opsigtsvækkende og kalder det derfor »en herlig sag«.

»Det er en meget interessant lakmusprøve. Som bekendt er det sådan, at Danmark tager vare på udenrigs- og sikkerhedspolitik for både Grønland og Færøerne, men kan de alligevel selv få lov at bestemme noget?«, spørger han og tilføjer, at det er »i høj grad et udenrigspolitisk signal, om den skal placeres i Jerusalem«.

Sagen sætter da også Dansk Folkepartis udenrigsordfører, den urokkelige Israel-støtte Søren Espersen, i et dilemma. Ifølge ham vil det være »en stor glædens dag for mig«, hvis den danske ambassade blev flyttet til Jerusalem, men principielt skal udenrigspolitikken føres af den danske regering, hvorfor han bakker op om Frederiksen.

»Derfor skal der siges nej«, siger han.

Men det må da gøre ondt i dig, når du …

»Det skal jeg love dig for. Jeg sidder her, mit hjerte banker, og jeg er fuldstændig rød i hovedet, men jeg er nødt til at sige det, som det er«, svarer Espersen.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, kunne bedre leve med, hvis der blot var tale om et handelskontor i Jerusalem. Men også han afviser de konkrete planer om en de facto ambassade.