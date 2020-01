Regeringen lover forslag om delvis pesticidforbud

FOR ABONNENTER

Et borgerforslag om et øjeblikkeligt forbud mod salg af sprøjtemidler til brug i private haver og på offentlige fællesarealer er i strid med EU’s regler, mener regeringen. Derfor kan Socialdemokratiet ikke støtte forslaget, som behandles i Folketinget tirsdag eftermiddag. Men regeringen er ved at se på, hvordan et forbud kan udformes inden for reglerne, siger miljøminister Lea Wermelin (S).