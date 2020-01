Kongelig pris vil hædre danske firmaers grønne eksport Prisuddeling vil særligt fokusere på virksomheder, som promoverer bæredygtige danske løsninger globalt.

En ny kongelig pris vil fremover hylde danske virksomheders internationale virke.

Det oplyser brancheforeningen Eksportforeningen i en pressemeddelelse.

Prisuddelingen er skabt i samarbejde med kronprins Frederik.

Således kommer den til at hedde 'HRH Crown Prince Frederik International Business Awards'.

Kronprinsen bliver formand for juryen.

»Danske virksomheder har produkter og løsninger, der bidrager til at fremme den bæredygtige dagsorden internationalt«.

»Med prisen hædres den helt særlige indsats, som både etablerede og nye danske virksomheder leverer«, siger kronprins Frederik i pressemeddelelsen.

Vil belønne særlige indsatser

Priserne vil fremover blive uddelt en gang om året.

Hensigten er at belønne særlige indsatser for at promovere bæredygtige danske løsninger globalt. Priserne kan både gives til virksomheder eller enkeltpersoner.

Første gang bliver i august i år. Der vil være tale om priser inden for kategorierne 'Business Excellence', 'Green Solutions' og 'Newcomer of the Year'.

»Vi kan se, at kongelig opbakning til danske virksomheder gør en stor forskel på den globale scene«.

»Derfor er jeg utroligt stolt over og glad for, at kronprinsen vil bidrage til at hædre de allerdygtigste danske virksomheder og deres internationale samarbejdspartnere«, siger Ulrik Dahl, der er administrerende direktør i Eksportforeningen, i pressemeddelelsen.

Juryen kommer - ud over kronprinsen - til at bestå af en række topfolk fra danske eksportvirksomheder. Heriblandt Henrik Mørkholt Sørensen, der er formand for bestyrelsen i Eksportforeningen.

Desuden bliver Susanne Hyldelund, der er direktør i Eksportrådet, også en fast del af juryen.

Første gang priserne uddeles er 27. august på Amalienborg i København. Med prisen følger en statuette og et diplom.

Det er blandt andre Danfoss, Danish Crown, Bestseller og Arla, som er sponsorer.

ritzau