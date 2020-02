Vandværker kæmper med pesticidrester

De senere års mange fund af især to nye pesticider i drikkevandsboringer betyder, at 30 mindre vandværker leverer drikkevand med højere indhold af pesticidrester end normalt tilladt.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fund af sprøjtemiddelrester har ramt hundredvis af drikkevandsboringer landet over i de senere år. Det har ført til, at 46 mindre vandværker siden 2014 har fået dispensation til at levere drikkevand, der ligger over det normalt tilladte niveau for rester af sprøjtemidler. 16 dispensationer er udløbet, de øvrige er stadig aktive.