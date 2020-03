Københavnsk gymnasium lukkes efter to uafhængige tilfælde af coronasmitte

Automatisk oplæsning

950 elever på Rysensteen Gymnasium på Vesterbro i København skal ikke møde i skole i morgen tidlig. Eleverne har sent søndag aften fået besked fra skolens rektor, Gitte Transbøl om den midlertidige lukning.

I løbet af weekenden er to elever konstateret smittet med coronavirus, de to elever har ikke umiddelbart haft kontakt med hinanden, og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet, at skolen skal holdes lukket mandag.

»Den konkrete årsag til lukningen er, at der nu er konstateret 2 tilfælde af COVID-19 som ikke umiddelbart kan sættes i forbindelse med hinanden. For at hindre større smitterisiko vælger man derfor at lukke skolen«, skriver rektor til eleverne.

Skolens 3.g-klasser skulle starte deres terminsprøver i morgen, men nu vil skolen i stedet gennemføre virtuelle terminsprøver.

Gitte Transbøl skriver videre: »Rysensteen bliver lukket, fordi man fra patientsikkerheden er bekymret for, at samvær mellem jer kan sprede smitte. DERFOR! Lad være med at færdes med hinanden unødigt. Sørg nu for ikke at risikere at smitte af andre, HVIS I allerede er smittet - eller at blive smittet ved at være unødigt tæt sammen med hinanden«, skriver rektor og fortsætter: »Alt det bedste fra mig til alle jer. Jeg glæder mig til at hverdagen kommer tilbage!«.

Opdateres