Hold jer væk: Aabenraa-borgmester forventer kaos ved grænsen

Mens Danmark gør klar til at lukke alle grænser ned i dag klokken 12, ser Aabenraas borgmester med bekymring på, hvordan dagen vil udvikle sig.

»Når man ser på, hvordan folk har hamstret i andre byer, selv om vi har fødevaresikkerhed i Danmark, kunne jeg være meget nervøs for, at det bliver kaos hernede i dag, fordi folk kører over for at grænsehandle«, siger Thomas Andresen (V).

Han opfordrer danskere, der har planer om at tage mod grænsen, til at holde sig væk.

»Der er en meget kraftig opfordring til, at man ikke kører over og blander sig med mennesker i al almindelighed. Vi kan ikke forhindre det, men blot appellere til vores borgersind«, siger han.

Thomas Andresen anser den danske regerings beslutning om at lukke grænserne for »fornuftig«.

»Det er svært for os her i området at styre inddæmningen af coronasmitte i forhold til større forsamlinger af mennesker«, siger han og peger på, at der ifølge hans viden ikke er den samme opmærksomhed omkring coronasmitten i Nordtyskland, som herhjemme.

»Det vil sige, at vi har et risikoområde liggende dernede, direkte ved grænsen«, siger Aabenraas borgmester, som dog ikke kan se noget smittemønster, der er forbundet med den åbne grænse på nuværende tidspunkt.

Nødplaner

Selv om Thomas Andresen er tilfreds med beslutningen om at lukke grænsen, er det ikke uden konsekvenser. Kommunen har omkring 120 ansatte, der er tyske statsborgere, men som arbejder i den danske kommunes sundhedsvæsen. De skal nu udstyres med et ansættelsesbevis, som de kan fremvise til grænsevagterne og bevise, at de har et såkaldt anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind i Danmark.

Derudover pendler omkring 3.500 mennesker hverdag fra Tyskland og ind i Danmark for at komme til deres arbejdspladser.

De praktiske konsekvenser af grænselukningen er endnu svære at overskue, men Thomas Andresen forudser, at der i den kommende tid vil være lange køer af især tyskere og hollændere, der skal sendes tilbage igen. I forhold til varetransport, skal der laves særlige spor, så fragten kan foregå så gnidningsfrit som muligt ind og ud af landet.

Desuden er Aabenraa Kommune i gang med at lave nødplaner, hvis sundheds- og plejepersonale, der skal krydse grænsen fra Tyskland, bliver forsinkede

»Men om man bliver i stand til at håndtere det, afhænger rigtig meget af, om danskerne tager det her til sig og holder sig væk fra grænsen. Det kan jeg kun opfordre til, for det bliver ikke til at håndtere, hvis der bliver mange kilometers køer i alle spor«, siger han.

Tysk borgmester: En sort dag

På den anden side af grænsen, er Flensborg-borgmester oprevet over den danske regerings beslutning om at lukke grænserne.

I et opslag på Facebook, skriver Simone Lange, at lukningen gør hende »utroligt ked af det«.

»Jeg har håbet så længe på at leve i et Europa, der har styrken til at tænke sammen og handle sammen og stå sammen mod udfordringerne. Virus her eller der: Det, vi har brug for, er en ny sjæl for Europa. Det er ikke grænselukningen, der inddæmmer virussen, men alene karantæne. Måske en karantæne vil kunne hjælpe os med at stoppe op og indse, at dette er den forkerte retning«, lyder det fra borgmesteren.