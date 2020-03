Sundhedsstyrelsen advarede mod historisk hastelov

Automatisk oplæsning

Det var ikke med Sundhedsstyrelsens gode vilje, at Folketinget midnat efter torsdag vedtog et historisk hasteindgreb, som indskrænker danskernes frihedsrettigheder, for at bekæmpe covid-19-pandemien. Tværtimod advarede styrelsens direktør, Søren Brostrøm, mod indgrebet.

»Umiddelbart finder vi, at det aktuelle covid-19-udbrud ikke kan begrunde sådanne væsentlige ændringer i epidemiloven«, skrev han i en mail sendt til Sundhedsministeriet onsdag eftermiddag. Ifølge direktøren var der ikke nogen særlig grund til at haste ny lovgivning igennem i Folketinget.

»Smittespredningen kan mere hensigtsmæssigt fremmes inden for anden gældende lovgivning«, lød hans vurdering.

Søren Brostrøm støtter dog »en revision og modernisering« af den danske epidemilov. Men det »kræver mere tid til udarbejdelsen af et fagligt bidrag«, pointerer han.

Hasteindgrebet åbner for, at sundhedsministeren kan forbyde mere end 100 personer at samles og giver mulighed for at indlægge og isolere smittede danskere med tvang.

Mailen fra Sundhedsstyrelsen direktør var et led i den stærkt begrænsede høring, regeringen gennemførte inden indgrebet, og Søren Brostrøm understregede derfor, at styrelsen »ikke havde haft mulighed for at foretage en grundig, sundhedsfaglig vurdering« af indgrebet.

Lektor Kens Kristensen fra Juridisk Institut ved Syddansk Universitet peger over for Information på, at loven indsnævrer de grundlovssikrede frihedsrettigheder.

»Der gælder her et krav om proportionalitet, hvor indgrebet skal stå i et fornuftigt forhold til formålet«, siger han og rejser spørgsmålet, om det krav er opfyldt.

Står på side 28 i et bilag

Mailen blev først oversendt til Folketingets partier kort før kl. 22.30 torsdag, cirka halvanden time før den deadline for vedtagelse af forslaget, som regeringen havde sendt. Den står på side 28 i et bilag til et af 82 svar, så ordførerne havde dårlig mulighed for at opdage advarslen.

»Det er netop derfor, at hastelovgivning er så problematisk«, som Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, konstaterer.

Han kritiserer regeringen for ikke specifikt at have gjort opmærksom på Sundhedsstyrelsens indvendinger.

»Vi skulle have været gjort bekendt med indholdet«, mener han.

Enhedslisten havde sandsynligvis støttet indgrebet alligevel, men partiet kæmpede for at få en udløbsdato for indgrebet, også kaldet en solnedgangsklausul, med og en bestemmelse om, at loven skal revideres hver tredje måned. Det første lykkedes, det andet kun delvist, da der nu er lagt op til revision til november.

»Vi har udstyret ministeren med meget vidtgående beføjelser. Det kan være nødvendigt, men næste gang vil vi insistere og stå stejlere på revisionsbestemmelser og solnedgangsklausul«, siger han.

Sundhedsordførerne fra Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance kritiserer alle over for Berlingske, at advarslen ikke blev lagt frem inden vedtagelsen af hasteloven.

Minister: Jeg har ansvaret

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) afviser dog, at han burde have gjort ordførerne opmærksom på Søren Brostrøms mail.

»Styrelsen skriver jo, at de ikke har haft tid til en grundig vurdering. De skulle bruge længere tid på at skaffe evidens«, siger han til Information.

Da avisens journalist påpeger, at styrelsen ikke skriver noget om evidens, svarer ministeren, at han er helt tryg ved at påtage sig det politiske ansvar:

»Hvis Sundhedsstyrelsen havde sagt, at det var kontraproduktivt, så er jeg med på, at det havde været en anden situation«.