Virolog efter råd om mindre afstand: »Jeg frygter, at det ikke engang bliver en meter«

Søndag har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at det nu i langt de fleste tilfælde er tilstrækkeligt at holde mindst en meters afstand til andre mennesker mod de to meter, der tidligere blevet anbefalet.

Men det er et farligt eksperiment, vurderer professor i virologi på Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

Han frygter, at smittetrykket bliver øget, når befolkningen står tættere på hinanden, og folk via host, spyt og nys kan overføre dråber med virus.

»Jeg føler mig ikke tryg ved anbefalingen. De fleste dråber falder til jorden ved en meters afstand, så det er fint nok. Men ved kraftigere tale, så kommer dråberne længere ud. Jeg er meget ked af, at man er gået under halvanden meter«.

»Samtidig er vi i gang med et kæmpe eksperiment omkring åbningen af samfundet. Vi er ikke usårlige, og smitten kan stige, som vi har set en tendens til i Tyskland. Jeg er ked af, at man lægger et nyt eksperiment oven i det andet«, siger Allan Randrup Thomsen.

Burde holde fast

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler imidlertid en meters afstand, ligesom Sundhedsstyrelsen nu også har valgt at gøre.

Sundhedsstyrelsen understreger, at der ikke er sikker dokumentation for et bestemt afstandskrav i det offentlige rum, ligesom internationale myndigheder har forskellige anbefalinger.

Anbefalingen er valgt ud fra en samlet vurdering af »dokumentation, internationale anbefalinger og erfaringer samt overvejelser om bæredygtighed og proportionalitet«, står der i de nye anbefalinger.

Allan Randrup Thomsen understreger, at han ikke er skråsikker. Men han er bekymret over, at man ikke holder sig til en anbefaling, der indtil videre har fungeret.

»De to meter har fungeret indtil videre. Jeg vil ikke skifte hest i vadestedet. Vi har kørt det godt, og det synes jeg, vi skulle holde fast i«, siger han.

Virologen henviser til, at beregninger fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at befolkningen stadig skal holde afstand. SSI har vurderet, at smittetrykket vil stige, hvis der slækkes på afstanden.

Han frygter desuden, at en meters afstand hurtigt bliver til endnu mindre.

»Jeg frygter, at det ikke engang bliver en meter. Det er ligesom, når man skal køre efter en hastighedsgrænse, så kører mange mennesker en lille smule over grænsen«.

»Det vil sige, at det bliver formodentlig ikke en meter – det bliver under en meter. Så er der ikke længere nogen sikkerhed. Der er måske ligefrem nogen, der glemmer anbefalingen«, siger Allan Randrup Thomsen.

