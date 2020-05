»Det er en alvorlig nyhed for alle danskere«: Eksporten er i frit fald

Mens offentlighedens blik er rettet mod genåbningen af Danmark, står danske eksportvirksomheder til at miste 170 milliarder kroner i 2020. Og eksportørens krise er langt vanskeligere at løse end frisørens.

Lyt til artiklen 05:19

Med det blotte øje har man i ugevis kunnet se, hvordan butikker og cafeer i de danske gader har ligget øde hen. Sværere er det at få øje på, at eksporten til udlandet er i frit fald.

Dansk Industri (DI) anslår i en ny analyse, at de danske eksportvirksomheder alene i 2020 vil opleve en tilbagegang på omkring 13 procent. Det svarer til et tab til på 170 milliarder kroner.

»Det er en alvorlig nyhed for alle danskere. Eksporten finansierer store dele af vores velfærdssamfund, og tab på eksportmarkedet bliver ikke bare sådan indhentet igen. Der kan være tale om varige tab, hvis udenlandske virksomheder overtager danske markedsandele«, siger Lars Sandahl Sørensen.​

I marts gik dansk eksport tilbage med 5 procent, men af DI’s analyse fremgår det, at den negative udvikling først tager fart de kommende måneder, når ordrebøgerne er tomme.​

Danmark er aldeles afhængig af sin eksportsektor, forklarer professor i økonomi ved Aarhus Universitet Philip Schröder.

»Vi sælger varer og serviceydelser til omverdenen i et omfang, der svarer til halvdelen af bruttonationalproduktet. Derfor er Danmark også særlig sårbar over for udviklingen i udlandet. Vi risikerer at miste velstand og at vinke farvel til økonomisk aktivitet«, siger han.​

Omkring 845.000 danske arbejdspladser er direkte afhængige af eksport, og DI anslår, at eksportbeskæftigelsen foreløbig er reduceret med ca. 80.000 som følge af afskedigelser og hjemsendelse af medarbejdere på lønkompensation.

DI har udarbejdet en plan med 20 punkter, som organisationen mener bør forfølges politisk. Blandt dem er genåbning af erhvervsrejser.​

»Hvis man ikke ser sine kunder i månedsvis og ikke kan sende sælgere eller teknikere ud til kunderne, så vil det have store konsekvenser for virksomhederne«, siger Lars Sandahl Sørensen.

Et andet punkt lyder, at Udenrigsministeriet de kommende år skal lægge alle kræfter i at fremme dansk eksport, ligesom Danmark bør arbejde for, at EU’s indre marked ikke bliver ødelagt af protektionisme og handelsbarrierer.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er eksportfremme nu ministeriets »absolutte hovedprioritet«.

»Hele Udenrigsministeriet og alle vores ambassader arbejder nu og fremover ekstremt meget med eksportfremstød og investeringer i danske virksomheder. Vi har netop besluttet at fordoble midlerne til eksport- og erhvervsfremstød i hele 2021«, siger han.

Jeppe Kofod siger desuden, at der lige nu arbejdes på at indgå aftaler for erhvervsrejser på fælleseuropæisk niveau, men også direkte med nogle af de lande, som Danmark især eksporterer til.

»Udfordringen er, at mange af de lande har lukket grænserne eller regler om karantæne. Men vi prøver at finde nogle løsninger«, siger han, men peger ikke på konkrete løsninger, der er på bordet.

Men det burde han, mener politisk ordfører i Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen.

»Man skylder virksomhederne at spille med åbne kort, så alle ved, hvilke løsninger der arbejdes på. Det er fuldstændig afgørende for en lille åben økonomi som den danske hele tiden at signalere, at man arbejder intenst for de bedst mulige vilkår for eksport«, siger hun.

Onsdag fremlagde EU-Kommissionen et udspil, som skal få landene til at løfte restriktioner på rejser. Og Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, sagde, at landet »principielt er klar til at åbne grænsen til Danmark«.​

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, mener, at de økonomisk dystre udsigter for eksporten bør være et wakeupcallfor regeringen.

»Eksporten er den primære kilde til velstand i Danmark«, siger han.​