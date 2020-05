Skatteadvokat: Lidt ondskabsfuldt sagt har regeringen valgt den dovne løsning

Andre EU-lande går videre end Danmark for at hindre hjælpepakkepenge til virksomheder, som bruger skattely. EU-domme kan vise vejen, mener eksperter.

To af regeringens støttepartier, SF og Enhedslisten, kræver nye forhandlinger om coronakrisens hjælpepakker, efter at det er kommet frem, at de skattebetalte pakker står vidt åbne for virksomheder, som benytter skattely – selv om alle partier i Folketinget har vedtaget, at de skal udelukkes fra hjælpepakkerne.