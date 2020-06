Boligforening vil smide stenkastende uromagere ud af lejligheder

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Efter tre nætter med ildspåsættelser, fyrværkeri i gaderne og angreb med sten mod politiet i det vestlige Aarhus kommer Brabrand Boligforening nu med en advarsel til uromagerne.

Hvis det kan dokumenteres, at lejere står bag stenkast mod politiet, vil boligforeningen søge at ophæve lejemålet.

»Stenkast er efter min opfattelse meget alvorlig kriminalitet, og vi vil som boligforening sende et signal om, at det her vil vi ikke acceptere«, siger Keld Laursen, direktør i Brabrand Boligforening.

Urolighederne begyndte fredag, da Stram Kurs-leder Rasmus Paludan var mødt op til en demonstration i området.

En 52-årig mand, der var bevæbnet med en kniv, trængte ind bag politiets afspærring.

Han reagerede ikke på politiets advarselsskud og blev herefter skudt i benet. Manden er sigtet for drabsforsøg.

De efterfølgende nætter har der været uro og ballade.

Flere helt ned til 15 år er anholdt

Flere unge mennesker, helt ned til 15-årsalderen, er blevet anholdt og sigtet.

Brabrand Boligforening har ifølge direktøren en nultolerancepolitik over for beboere, der begår alvorlig kriminalitet.

Så hvis det kan dokumenteres, at en 15-årig har kastet sten mod politiet, vil boligforeningen ifølge Keld Laursen søge at ophæve lejemålet for hele familien.

»Man kan godt diskutere, om det er fair, at vi så sender hele familien væk. Men jeg har valgt at sige, at jeg tager parti for de mange fredelige mennesker, der bor her«.

»Det kan så have en pris for de unge og deres familier, der ikke kan finde ud af at indordne sig«, siger Keld Laursen.

Uroen i boligområdet er ifølge direktøren ødelæggende for ambitionen om at skabe en mere varieret beboersammensætning.

»Det er et tilbageslag for den tillid, som vi var begyndt at bygge op hos både private investorer og udefrakommende borgere, som var klar til at flytte hertil«, siger Keld Laursen.

ritzau