Plejehjem i Sindal isolerer beboere på grund af coronaudbrud

Hjørring Kommune har besluttet at isolere samtlige beboere på plejecentret Vendelbocentret i Sindal for at komme et omfattende udbrud med covid-19 til livs, skriver TV 2 Nord.

Inden weekenden var fem ansatte og en beboer smittet med coronavirus, søndag eftermiddag var antallet af smittede vokset til 24. Der er tale om 12 ansatte og 12 beboere, som nu er smittet. Desuden er yderlige fire ansatte hjemsendt med symptomer på covid-19. Ifølge Hjørring Kommune er der 64 plejeboliger tilknyttet plejehjemmet.

»Det går den forkerte vej«, siger Leif Serup, direktør for Sundheds-, Ældre-, og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune, til TV 2 Nord.

Det hele gøres ikke bedre af, at en af de ansatte, der er konstateret smittet, også har været i kontakt med ansatte på et andet plejehjem i kommunen, hvor personale og beboerne derfor også skal testes.

Politiken har tidligere afdækket, hvordan myndighederne ikke systematisk stiller krav om at teste på landets plejehjem, selvom ældre netop er særligt udsat for at dø af virussen.