Staten frifindes for it-kaos i tinglysning En stort anlagt retssag om erstatningsansvar falder i Højesteret. Boligejere anlagde sagen.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Staten går fri i en stor sag om erstatningsansvar for it-kaos med tinglysning i 2009.

Højesteret har mandag frifundet Domstolsstyrelsen. Dermed når de syv dommere til samme resultat som Østre Landsret i 2019.

Et stort antal boligejere mistede penge på grund af de kaotiske tilstande, da digital tinglysning blev indført. Og derfor opstod en forening, som påtog sig at føre sagen som et såkaldt gruppesøgsmål.

Højesteret mener imidlertid ikke, at foreningen har ført bevis for, at staten begik væsentlige eller klare fejl, da systemet blev implementeret.

Et højrisikoprojekt

Cirka 400 boligejere og andre havde tilmeldt sig sagen, som blev ført af Gruppesøgsmål.nu.

Indførelsen af den digitale tinglysning er også blevet vurderet af andre instanser. Rigsrevisionen fandt, at der var tale om et højrisikoprojekt.

I Højesteret lægger dommerne vægt på, at rammerne for projektet var fastsat ved lov og i aktstykker, som var blevet tiltrådt af Folketingets Finansudvalg.

Herfra blev det bestemt, at opgaven med tinglysning kun skulle varetages af en ny enhed i Hobro, og at driften skulle gælde hele landet på én gang, hvilket blev kaldt 'big bang', og uden et pilotprojekt.

Det var ikke ansvarspådragende for Domstolsstyrelsen, at styrelsen ikke sagde fra og forsøgte at ændre de betingelser, som Folketinget havde fastsat, lyder det i dommen.

ritzau