Minister opfordrer borgere i Hjørring til at blive coronatestet

Et udbrud af coronavirus i Hjørring Kommune får nu sundhedsmyndighederne til at gribe ind på flere fronter.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Der er over de seneste dage blevet konstateret 25 smittede på et plejehjem i Sindal. Heraf er 12 beboere og 13 ansatte.

Derudover er der blevet konstateret smittede på to skoler i kommunen - Bagterp Skole og Højene Skole.

»Dette udbrud viser, at vi trods lave smittetal ikke kan vide os sikre. Denne sygdom spreder sig med enorm hastighed – og bare en enkelt smittet kan hurtigt udløse smittekæder på tværs af et samfund«, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

»Det afgørende er nu at få kæderne stoppet og ikke mindst at få afskærmet de ældre. Det arbejdes der på højtryk på«.

Er i gang med opsporing

Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Hjørring Kommune siden fredag været i gang med at opspore, om der er flere smittede.

Styrelsen er i gang med at opspore de smittedes nære kontakter for at sikre, at også de bliver testet.

Derudover sætter Hjørring Kommune ind med flere tiltag.

Alle ansatte i plejesektoren og alle beboere på plejehjem og i hjemmeplejen skal testes.

Der lukkes ned for alle ikke-kritiske besøg på samtlige institutioner i kommunen, indtil der er et overblik over udbruddets omfang.

Samtidig lukkes der midlertidigt for alle aktivitetstilbud på ældreområdet i kommunen. Også i forhold til genoptræning lukkes der for aktiviteterne.

Børn sendes hjem fra skole

På de to berørte skoler hjemsendes alle børn i de klasser, hvor der er smittede. Samtidig skal alle ansatte på skolerne testes for coronavirus.

Derudover opfordres borgere i Hjørring Kommune til at lade sig teste.

»Myndighederne følger udviklingen tæt - og det vil man gøre, til dette udbrud er slået ned. Er man borger i Hjørring og har de mindste af symptomer, så skal man kontakte sin læge«, siger Magnus Heunicke.

