730 millioner skal sikre løft til ledige og uddannelse under krise

I alt 730 millioner kroner skal være med til at give et ekstraordinært løft til både kommende dimittender og personer, der har mistet deres job under coronakrisen.

Det meddeler Beskæftigelsesministeriet onsdag.

Aftalen, som er delt i to, giver blandt andet faglærte og ufaglærte, der har en forældet uddannelse, mulighed for at begynde på en erhvervsuddannelse, hvor de får 110 procent af den dagpengesats, de hidtil har fået.

Der bliver også lavet et ekstra løft af erhvervsrettede kurser, sådan at man kan sikre ledige en fleksibel omstilling til nye job og brancher. Det skal blandt andet være muligt at få styrket sine digitale kompetencer.

Næste år bliver puljen til korte erhvervsrettede kurser hævet fra cirka 120 millioner kroner til omkring 225 millioner kroner, fremgår det af aftalen.

Den såkaldte positivliste bliver i år og næste år suspenderet. Det betyder, at det bliver muligt for flere at tage en erhvervsuddannelse gennem voksenlærlingeordningen.

Nyuddannede får også en håndsrækning i form af en forlænget traineeordning frem til 1. juli 2022, så flere dimittender kan få en hurtig indsats mod et job.

