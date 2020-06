Hækkerup om racismedemonstration: Ikke enig i tilgangen Hvide personer blev under demonstration mod racisme opfordret til at rette sig efter en særlig etikette.

Da tusindvis af mennesker for knap to uger siden gik på gaden for at demonstrere mod racisme, var der særlige retningslinjer for, hvad hvide personer måtte sige og gøre.

Sorte demonstranter blev også opfordret til at gå forrest, mens hvide helst skulle gå bagved.

Black Lives Matter Danmark og talsperson Bwalya Sørensen, som var arrangør af den store demonstration, har siden fået meget kritik i medierne.

Under en spørgetime i Folketingssalen slår justitsminister Nick Hækkerup (S) fast, at han heller ikke er enig i tilgangen.

»Fra et personligt perspektiv kan jeg dog sige, at jeg ikke er enig i tilgangen til bekæmpelsen af racisme, som Black Lives Matter Danmark ifølge medierne har været eksponent for«, siger justitsministeren.

»Jeg tror, at kampen for lighed og ligestilling og kampen mod racisme bedst kæmpes ved at samle og ikke skabe nye skel«.

Udansk det, der er foregået

Det er Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, som efterlyser en holdning til demonstrationen fra ministeren. Hun synes, at det har været »så udansk«, det der er foregået.

»Jeg synes simpelthen, at det er så grænseoverskridende, siger hun og kalder det 'forkasteligt', at der ikke tidligere har meldt ud om holdningen til demonstrationen.

Nick Hækkerup afviser, at det skyldes en berøringsangst. Han pointerer desuden, at Bwalya Sørensen er blevet anmeldt for racisme og ulovlig indsamling efter demonstrationen.

»Den anmeldelse vil politiet behandle, og jeg har ikke nærmere oplysninger om sagen«, siger han

Protestetikken blev delt på foreningens Instragram-profil.

Her blev hvide blandt andet opfordret til at lade være med at råbe 'Hands up, don’t shoot' (hænderne op, skyd ikke, red.) og 'I can’t breathe' (jeg kan ikke få luft, red.).

Det var heller ikke under demonstrationen tilladt for hvide mennesker at starte sange eller råb.

Efter demonstrationen har Bwalya Sørensen til TV2 Fyn forklaret, hvorfor der skulle være forskel på demonstranter:

»Fordi vi er i sorg. Og så ved også, at når der kommer sådan en medvind, og vi for en gang skyld for lov til at tale om vores sag, så er der nogen sorte mennesker der kommer til demonstrationen første gang«, sagde hun.

