Tiltale: Bankede mand til døde og skar halsen over på en anden

Med to måneders mellemrum bankede to mænd sidste år en ældre mand til døde og skar halsen over på en anden, hvorefter de stak deres huse i brand to forskellige steder på Vestsjælland.

Sådan lyder det i anklageskriftet mod to mænd på 35 og 43 år, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Det første drab fandt sted om aftenen den 20. april i Ruds Vedby. Offeret var den 68-årige møntsamler Kiehn Andersen, der blev banket ihjel - eller med anklageskriftets ord dræbt 'med massiv stump vold'.

Efter drabet på den ældre mand satte de to mænd ild til til hans hus.

I grundlovsforhøret hed det, at offeret var blevet dræbt med 15-20 knivstik i maven, men det har vist sig, at han blev stukket, efter at han var død.

Ifølge anklageskriftet kørte de to mænd liget til Blæsinge Grusgrav ved Slagelse. Her stak de det i maven med en aflang spids genstand og fyldte den døde mands tøj med sten. Derefter kastede de liget i en sø, hvor det sank til bunds.

Tilsyneladende var der tale om et rovmord. De to mænd er i hvert fald også tiltalt for at have stjålet den 68-åriges møntsamlinger samt to geværetuier med tre haglgeværer.

Knap to måneder senere trængte de to mænd ifølge anklageskriftet den 16. juni om morgenen ind i Poul Frank Jørgensens hjem i Vemmelev og skar halsen over på ham.

Den 80-årige mand fik et seks centimeter dybt snit i halsen, der skar den store halspulsåre over. Desuden blev han stukket ti gange i ryggen med en eller flere knive.

Hældte brandbar væske ud i huset

De to mænd efterlod liget i soveværelset, hvorefter de ifølge tiltalen hældte brandbar væske ud i huset, som de så stak i brand.

Foruden de to drab, brandstiftelse, tyveri og usømmelig omgang med lig er mændene tiltalt for røveri, røveriforsøg, bedrageri og flere tilfælde af overtrædelse af våbenloven.

De to mænd blev anholdt i juni sidste år. I grundlovsforhøret erkendte den ældste at have begået dødbringende vold mod de to ældre mænd og sat ild til deres huse.

Den yngste nægtede ethvert kendskab til sagerne.

Ved et senere retsmøde i august trak den ældste dog sin oprindelige forklaring tilbage. Nu lød forklaringen, at det var den yngste, der havde begået drabene.

Sagen kommer for Retten i Næstved senere på året.

