Forsvaret skal forklare udstyr fra Kina for ministeren Forsvaret har købt produkter fra et kinesisk selskab, der er sortlistet i USA. Minister kræver redegørelse.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kræver nu en redegørelse om Forsvarets brug af overvågningsudstyr fra kinesiske Hikvision.

Det skriver Jyllands-Posten, der lørdag har kunnet fortælle, at flere offentlige institutioner har købt overvågningsudstyr fra selskabet.

Hikvision endte sidste år på en forbudsliste fra den amerikanske regering, da selskabets produkter hævdes at blive brugt i forbindelse med brud på menneskerettighederne.

De bruges blandt andet til overvågning af kineserne og den etniske minoritet uighurerne.

Ministeren vil nu have undersøgt, om Forsvaret ved fremtidige indkøb af overvågningsudstyr til Danmark kan udelukke firmaet.

»Selvfølgelig skal Forsvaret ikke handle med leverandører, der forbryder sig mod menneskerettigheder«, skriver Trine Bramsen i en mail til Jyllands-Posten.

»I forhold til Hikvision har jeg på baggrund af artiklen i JP bedt Materiel- og Indkøbsstyrelsen om at redegøre for Forsvarets brug af udstyret samt undersøge om der er grundlag for at udelukke virksomheden«, lyder det.

Også Aalborg Kommune har købt udstyr fra selskabet, der blandt andet sælger systemer med varmesøgende kameraer og ansigtsgenkendelse.

Til Jyllands-Posten siger Aalborg Kommune, at man ikke var bekendt med overvågningen inden købet.

Forsvaret ønsker ikke at oplyse over for mediet, hvordan produkterne bruges. De er dog ikke forbundet til internettet, oplyses det.

Kinesiske Hikvision siger til Jyllands-Posten, at pladsen på den amerikanske forbudsliste er sket 'uden grund eller beviser'.

Det understreges, at selskabet tager cybersikkerhed alvorligt og respekterer menneskerettigheder.

Eksperter vurderer over for mediet, at Hikvision er delvist ejet af den kinesiske stat.

ritzau