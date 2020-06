Virolog: Intet tyder på superspredning med corona ved demo

Automatisk oplæsning

Fire personer med relation til den store Black Lives Matter-demonstration i København den 7. juni er bekræftet smittede med coronavirus.

Men det er et lavt tal, og intet tyder lige nu på, det skulle være en såkaldt supersprederbegivenhed, hvor mange skulle være blevet smittet på en gang.

Det siger Søren Riis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet.

»Man kan ikke udelukke det, men indtil videre ser det ikke sådan ud«, siger han.

Over 15.000 mennesker var samlet til demonstrationen. Teleselskabet 3 mener, at helt op til 22.400 mennesker var til stede ved demonstrationen foran Den Amerikanske Ambassade.

Efterfølgende udtrykte flere fagfolk og politikere bekymring for, at der skulle være sket en voldsom spredning af smitte med coronavirus.

Sundhedsministeriet kunne senere bekræfte, at en person til stede ved demonstrationen var testet positiv for coronavirus.

Der kan være et mørketal

Søndag kom det frem, at i alt fire er bekræftet smittede. Tre af dem deltog i demonstrationen, mens den fjerde var nært relateret til en deltager.

Det blev dog påpeget, at der kan være et mørketal.

»Der kan være et mørketal, og hvis en af de her fire smittede ender med at smitte rigtig mange videre, kan bolden lige så stille starte med at rulle«.

»Men der er ikke noget, der tyder på det lige nu«, siger Søren Riis Paludan.

Der er i fagkredse uenighed om, hvad en supersprederbegivenhed og en superspreder egentlig er.

Man definerer det som en begivenhed, hvor mange smittes på en gang, eller en person, der smitter mange mennesker på et og samme sted.

Men om det skyldes sociale eller biologiske faktorer, ved man endnu ikke.

»Det bedste bud er, at det er adfærdsfaktorer«, siger Søren Riis Paludan.

»Skulle det handle om noget biologisk, skulle det være, at nogle folk kan have rigtig meget virus i luftvejene uden selv at have symptomer. Men det er ikke bevist«, siger virologen.

