Fagbevægelsen forstår slet ikke snak om andet. Der skal være lav skat på ekstra feriepenge Forudsætningen for at gå med til at indefryse feriepenge var en skat på 38 procent, fastslår fagbevægelsen.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Opgiv enhver tanke om, at danskerne skal betale topskat af de tre ugers ekstra feriepenge, som et flertal i Folketinget har aftalt at sende til udbetaling i efteråret og ikke først, når den enkelte går på pension.

Aftalen er, at alle pengene skal beskattes med en afgift på 38 procent

Sådan lyder det fra formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard. Det skriver Jyllands-Posten.

»De 38 procent var en forudsætning for, at vi overhovedet gik med til at indefryse pengene. Så jeg forstår slet ikke diskussionen eller kravet fra nogen om midlertidigt at hæve topskattegrænsen«.

»Jeg har en klar forventning om, at de 38 procent fortsat gælder i denne situation«, siger hun til Jyllands-Posten.

Beregninger fra den borgerlig-liberale tænketank Cepos på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viser, at 96.000 danskere vil komme over topskattegrænsen, hvis de tager imod indefrosne feriepenge.

Forud for vedtagelsen af den nye ferielov, som er baggrunden for, at danskerne i år optjener feriepenge for fem ekstra uger, gik et omfattende arbejde med deltagelse af fagbevægelsen og arbejdsgiverne i det såkaldte ferielovsudvalg.

Udvalgets betænkning forholdt sig specifikt til den situation, at de ekstra feriepenge skulle beskattes før tid.

Her fremgår det, at staten i så fald skulle opkræve en afgift på 38 procent baseret på beskatningen i en gennemsnitskommune, så det blev ens for alle.

Derfor er ånden i aftalen ifølge FH, at de ekstra feriepenge skal beskattes med 38 procent, fordi feriepengene beskattes før tid.

Aftalepartierne Venstre, De Konservative og De Radikale mener alle, at regeringen nu bør følge FH.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har ikke ønsket at forholde sig til skatteprocenten.

ritzau