To unge bandemedlemmer får livstid for drab i Mjølnerparken Et drab som led i bandekonflikten og et drabsforsøg koster en 20-årig og 24-årig mand fængsel på livstid.

To unge mænd er blevet idømt fængsel på livstid for et drab og et drabsforsøg, som skete som et led i bandekonflikten i 2017.

Mændene, Osama Mohammad Khidhir og Ibrahim Jamil Bader Merei, der er fra banden Loyal to Familia, er dømt for et drab, der fandt sted en torsdag i november 2017.

Dommen er faldet torsdag i Østre Landsret, der ligesom byretten har valgt at idømme de to livstid.

De to mænd, der i dag er 20 og 24 år, kom midt på eftermiddagen kørende på en knallert ved Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Knallerten styrede direkte over mod en personbil. En mand på knallerten stod af og affyrede syv skud mod bilen med en halvautomatisk pistol.

Blev ramt i hovedet og i ryggen

I bilen sad tre personer, heriblandt Ghassan Ali Hussein, som blev ramt i hovedet og i ryggen. Han døde kort tid efter.

En anden person fik strejfet sin venstre arm af et projektil, mens en tredje person formåede at flygte ud af bilen uden skrammer.

I byretten blev Osama Mohammad Khidhir og Ibrahim Jamil Bader Merei dømt for drabsforsøg på både den anden og tredje person. Men landsretten har ikke fundet bevis for, at de forsøgte at dræbe den tredje person.

ritzau