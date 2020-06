Flertal presser regeringen til at omdanne Øresund til nationalpark Efter sag om udledning af urenset spildevand vil flertal udenom regeringen omdanne Øresund til nationalpark.

Øresund skal omdannes til nationalpark.

Det mener et flertal uden om regeringen forud for et samråd torsdag om udledningen af urenset spildevand.

Det er De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Alternativet, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som i et brev til miljøminister Lea Wermelin (S) skriver, at flertallet ser Øresund omdannet til nationalpark.

Meldingen kommer efter sag om udledning af 290 millioner liter urenset spildevand i Øresund på fem dage.

Det var spildevandsselskabet Novafos, der sammen med forsyningsselskabet Hofor, planlagde at udlede 290 millioner liter urenset spildevand i Øresund på fem dage.

Det skulle ske for at undersøge en spildevandsledning i forbindelse med et byggeri i Nordhavn.

Både biologer og politikere kritiserede planen. Kort tid efter blev udledningen i første omgang udskudt i 24 timer.

Siden blev udledningen flyttet til efteråret. Og kort tid senere blev den helt aflyst af Københavns overborgmester, Frank Jensen (S). Han lovede sammen med Hofor 'at finde en løsning'.

Det er fortsat er uvist, hvordan sagen om de 290 millioner liter urenset spildevand bliver løst.

Det er De Radikales Martin Lidegaard, der ifølge Berlingske er hovedarkitekt bag brevet.

»Øresund er noget af det mest unikke farvand i Danmark, og der er kæmpe potentiale for turisme og skånsomt fiskeri.

»Ligesom danskerne og svenskerne i området kan bade i rent vand. Det er perspektiverne på sigt«, siger han ifølge mediet.

Vil kigge på hvordan Øresund beskyttes bedre

Miljøministeren kalder det et 'spændende forslag'.

»Jeg er helt sikkert positiv overfor at kigge på, hvordan Øresund beskyttes bedre«, siger Lea Wermelin til Ritzau.

»Jeg har også undret mig og været bekymret i forbindelse med planerne om udledning af spildevand i Øresund. Vi er i fuld gang med at udarbejde det næste indsatsprogram under Danmarks havstrategi, hvor vi skal beskytte havmiljøet bedre i fremtiden – herunder også Øresund«.

Novafos håndterer spildevand fra Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Det er dermed en af de største forsynings- og spildevandsselskaber i hovedstadsområdet.

