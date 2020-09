Politiet lukkede piratfest med 300 gæster i København

Både rigspolitichef Thorkild Fogde og politidirektørerne i København og på Københavns Vestegn kom lørdag med en opsang til de unge.

Presset på værtshuse og barer er stort i aftentimerne, og for mange glemmer at holde afstand. Overvej at droppe festerne, så smitten med coronavirus ikke breder sig yderligere, lød opfordringen fra politicheferne.

Søndag er meldingen fra Københavns Politi dog, at de unge tilsyneladende ikke har forstået budskabet. Mange var i byen lørdag aften – og et enkelt sted var 300 samlet til en ulovlig piratfest.

»Det ser ikke ud til, at opsangen fra politiet har virket synderligt. Vi har haft travlt med at få de unge til at holde afstand.

»Vi har fået anmeldelser om flere piratfester. De fleste kunne vi ikke finde, men i en hal i Nordhavn fandt vi en fest med mindst 300 deltagere«, fortæller ledende politiinspektør Peter Dahl, der desuden er chef for beredskabet i Københavns Politi.

De enkelte deltagere blev bedt om at forlade stedet, men blev ikke sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. Det skyldes ifølge politiet, at det er arrangøren, der er ansvarlig for forsamlingen.

Søndag morgen fortalte vagtchef Jesper Frandsen fra Københavns Politi til flere medier, at de unge generelt havde udvist ansvarlighed i bylivet lørdag og natten til søndag.

Men politiinspektør Peter Dahl fastholder, at der er grund til at løfte pegefingeren. Det primære problem er antallet af festende unge.

»Det er fredeligt nok i bylivet forstået på den måde, at de unge lytter til os, når vi henvender os til dem. Vi bruger bare rigtig mange ressourcer på at gå rundt og fortælle dem igen og igen, at de står for tæt«.

»Så det er ikke sådan, at de danner en front mod os. Men der er alt for mange mennesker i byen til, at det er muligt at overholde covid-19-reglerne alle steder«, påpeger Peter Dahl.

Flere beværtninger i København blev natten til søndag i øvrigt sigtet for at holde ulovligt åbent efter midnat.

Derudover påtalte betjente, at der på flere værtshuse var for mange gæster per kvadratmeter eller for mange stående gæster.

Andre steder i landet må restaurationer holde åbent til klokken 02, men på grund af stigende smitte med coronavirus skal beværtninger i 17 hovedstadskommuner samt Odense lukke senest til midnat.

ritzau