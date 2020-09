Endnu en ansat i efterretningstjenesten er hjemsendt i spionskandale

Endnu en ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er hjemsendt efter anklager fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) om alvorlige lovbrud.

Det skriver Berlingske, som erfarer, at den unavngivne medarbejder - som har arbejdet i FE i årtier - er sendt hjem på grund af den aktuelle sag.

Politiken har fået oplysningen bekræftet af en kilde med kendskab til sagen.

Hjemsendelsen er også blevet bekræftet af forsvarsminister Trine Bramsen (S) i et svar til Folketingets Forsvarsudvalg, skriver Berlingske.

Med hjemsendelsen er i alt fem medarbejdere fra FE nu hjemsendt.

Først blev chefen for FE, Lars Findsen, og to ledende medarbejdere fritaget for tjeneste 21. august.

Derefter meddelte Forsvarsministeriet 24. august, at også Thomas Ahrenkiel, tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, var fritaget for tjeneste som konsekvens af sagen. Thomas Ahrenkiel var chef for FE indtil 2015.

Nu er en femte medarbejder fra FE altså blevet fritaget for tjeneste, fremgår det i svaret fra Trine Bramsen.

»Efterfølgende er yderligere en medarbejder i FE blevet fritaget for tjeneste indtil videre«, skriver hun.

