16-årig fængsles for at dræbe teenager med skud i hovedet

En 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet for i forening med en 14-årig at have skudt en 18-årig dreng i hovedet.

Det er kommet frem i Retten på Frederiksberg onsdag over middag.

Dommeren har valgt, at den 16-årige skal sidde varetægtsfængsles i surrogat i fire uger. Da han er et barn, fængsles han på en lukket institution for unge.

Han nægter sig skyldig i drabet på den 18-årige. Det skulle være sket på Dirch Passers Allé fredag aften, hvor den unge mand blev skudt i hovedet.

Den 18-årige døde søndag af sine kvæstelser.

På grund af sine unge alder fremstilles den yngste af de formodede gerningsmænd ikke i grundlovsforhør. Han er under den kriminelle lavalder og er i stedet blevet overdraget til de sociale myndigheder.

Den 16-årige, som mødte op i retten klædt i blåt fra top til tå, blev anholdt mandag aften klokken 20.02.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Derfor er der ikke kommet noget frem om, hvilke beviser politiet mener at have mod den 16-årige, som ikke selv ville udtale sig i retten onsdag.

Politiet har tidligere afvist, at de anholdte har relation til bandemiljøet, og ud fra den indledende efterforskning tyder det ikke på, at drabet var planlagt.

Den 18-årige mand var angiveligt sammen med nogle bekendte på Frederiksberg fredag aften, da andre dukkede op.

Vidner hørte, at det udviklede sig til et skænderi, og der lød høje råb inden skuddet.

Sagen har fået stor opmærksomhed, og der var også mange, som var mødt op i retten onsdag for at følge retsmødet.

Faktisk var interessen for onsdagens grundlovsforhør så stor, at retsmødet blev flyttet til et større retslokale med plads til flere tilhørere.

ritzau