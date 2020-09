Simpelt regnestykke kan forklare Sveriges pludseligt lave smittetal

Tom Britton, en matematiker og international anerkendt epidemi-ekspert fra Stockholms Universitet, var forbløffet over resultatet af sit studie. For egentlig er det så logisk, at det burde have været åbenlyst for alle langt før.

Mennesker er ikke ens, og vores risiko for at blive smittet og smitte videre er vidt forskellig. Nogle har 20 kontakter om dagen, andre har 3. Buschaufføren har langt større chance for at få og smitte med corona end kontormusen, og festløven og den sociale ’blæksprutte’ har langt større risiko for at blive smittet og smitte videre.

Derfor bliver de socialt aktive også smittet som de første i en epidemi som coronapandemien. Og når supersprederne ryger ud af regnskabet, fordi de nu er immune, så bliver epidemien mildere og mildere. Det har en overraskende og uhyre vigtig konsekvens: Samfundet opnår flokimmunitet betydelig hurtigere end hidtidig antaget.