S laver klageinstans for at bekæmpe sexchikane fra partiets folkevalgte

Socialdemokratiet indfører nu et alarm- og klagesystem, som skal kunne bruges, når der er personer, der mener, at partiets folkevalgte, tillidsvalgte og andre politisk udpegede personer udviser seksuel eller anden krænkende adfærd.

Det er både de personer, der selv oplever den krænkende adfærd, og vidner, der overværer en optræden, som de finder krænkende, der skal kunne benytte sig af den nye ordning.

Som tillidsvalgt i Socialdemokratiet har man et særligt ansvar for, at der er plads til alle, og at vores aktiviteter og arrangementer er et trygt sted at være Partisekretær Jan Juul Christensen

Konkret består ordningen i, at folk skal kunne henvende sig til et velrenommeret advokatfirma, som så behandler sagen.

»Socialdemokratiet er et fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor alle skal føle sig trygge. Vi skal aktivt modvirke, at krænkende adfærd forekommer. Derfor etablerer vi nu en uafhængig ordning, hvor man kan henvende sig, hvis man oplever krænkende adfærd, herunder chikane og seksuel chikane«, siger Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen.

Erfarne advokater

Partiet oplyser, at det advokatfirma, som skal behandle sagerne, vil blive et firma med ekspertise i arbejds- og ansættelsesret, som dermed også har erfaring i håndtering af den slags sager. Advokatfirmaet skal være et selvstændigt advokatfirma, der ikke har andre relationer end denne til partiet.

Den nye ordning handler altså om situationer, hvor personer oplever, at folkevalgte eller tillidsfolk fra Socialdemokratiet begår seksuel chikane eller anden krænkende adfærd. Det kan være over for personer, der er medlemmer af partiet eller partiets ungdomsorganisation, men det kan også være personer, der slet ikke har med partiet at gøre til daglig. Det afgørende er, at det er folkevalgte eller tillidsfolk, der opfører sig krænkende.

»Som tillidsvalgt i Socialdemokratiet har man et særligt ansvar for, at der er plads til alle, og at vores aktiviteter og arrangementer er et trygt sted at være. Derfor laver vi nu denne ordning, så alle, der er i kontakt med folkevalgte i Socialdemokratiet, har et sted de kan henvende sig, hvis de oplever krænkende adfærd«, siger Jan Juul Christensen.

Opfordring fra Helle Thorning

Baggrunden for den nye ordning er de seneste ugers debat, som blev indledt med tv-værten Sofie Lindes offentlige beretning om sexisme i Danmarks Radio. En beretning, der er blevet fulgt op af mange andre kvinder, herunder kvindelige folketingsmedlemmer, der har oplevet seksuel chikane i det politiske liv.

De radikale har samtidig trukket en sag fra 2008, hvor nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod (S) som 34-årig havde et seksuelt forhold til en 15-årig pige på et DSU-møde, frem. Jeppe Kofod, der dengang var medlem af Folketinget, undskyldte sagen dengang - og igen for nogle dage siden - og han fik frataget sine ordførerposter, og dermed blev sagen lukket.

Socialdemokratiets nye ordning vil i princippet kunne omfatte en sådan sag ved at give både den forurettede og vidner mulighed for at kunne indberette sagen til advokatkontoret.

Socialdemokratiets tidligere formand og statsminister Helle Thorning-Schmidt sagde i et interview med Politiken i tirsdags, at hun fortrød, at hun i sine 10 år som partiformand ikke gjorde mere for at sætte ind over for seksuel chikane og krænkende adfærd i partiet.

»Der var jo rigtig mange, der snakkede om ting, der skete, og jeg tror da, det var et stort problem. Hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg ved det jo ikke, for vi kan ikke gå tilbage i tiden, og jeg tror, der var meget stor underrapportering dengang«, sagde Helle Thorning-Schmidt.

Hun opfordrede sin efterfølger, nuværende statsminister Mette Frederiksen (S), til at gøre noget effektivt ved problemet.