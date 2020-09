Vejrskifte på vej: Regn og vind erstatter sensommersolen

Det er muligt at holde fast i sensommervejret lidt endnu. Trods kraftig tåge i morgentimerne mandag bliver de næste dage solrige. Men så stopper det også, og det sommerlige vejr erstattes af regn, skyer og vind.

Det siger Anna Christansson, der er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Vi har haft sensommervejr, som vi stadig har i dag og i morgen (mandag og tirsdag, red.)«.

»Nu går vi mod lidt mere efterårsvejr med tiltagende vind og skyer med regn og byger. Det bliver mere gråt, og der er køligere temperaturer i vente«, siger hun.

Før der bliver tale om solskinsvejr, begynder ugen dog med tåge mandag morgen. Nogle steder er der også tale om tæt tåge og lokale tågebanker. Det gælder særligt i den sydlige og østlige del af landet og har fået DMI til at udsende et varsel om, at man skal passe på i trafikken.

Ifølge Anna Christiansson kan man forvente en sigtbarhed under 100 meter helt frem til klokken 09. Derefter går sigtbarheden gradvist op og bliver erstattet af nogen eller en del sol senere på dagen.

Temperaturen kommer op mellem 15 og 20 grader.

Tirsdag begynder ligeledes med tåge. Men også her klarer det op i løbet af formiddagen med sol. Temperaturen holder sig mellem 17 og 22 grader, alt efter hvornår tågen letter. Og det gælder for det meste af landet.

Vejrskiftet kommer onsdag. Her begynder et lavtryk at bevæge sig ind over landet fra vest, hvilket betyder, at der kommer flere skyer.

Temperaturen ligger fortsat i den gode ende

Temperaturen vil stadig ligge oppe mellem 18 og 22 grader. Men om natten kommer regnen, og vinden tiltager og bliver let til hård.

»Det ustadige vejr fortsætter torsdag og fredag. Der får vi skyer med regn eller byger i perioder - og måske lidt sol indimellem.

»Torsdag tiltager vinden til mellem frisk vind og kuling«, siger Anna Christiansson.

På trods af at vejret bærer mere og mere præg af efterår, så ligger temperaturen dog fortsat i den gode ende i forhold til middeltemperaturen i september.

I løbet af en normal september vil temperaturen ofte ligge omkring 13 grader. Det er der altså ikke tale om endnu, påpeger Anna Christiansson.

ritzau