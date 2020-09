Venstres ligestillingsordfører om MeToo-debat: Jeg deler ikke Inger Støjbergs bekymring

Det står for Inger Støjbergs egen regning, når Venstre-næstformanden i et opslag på Facebook skriver, at »det er ved at gå helt over gevind med al den MeToo og sexisme-snak«.

Sådan lyder det fra Venstres ligestillingsordfører, Fatma Øktem.

»Inger udtrykker en bekymring for, at det er gået over gevind. Jeg tror, at hun taler på vegne af rigtig mange mennesker, der også tænker, at nu er det sådan, at vi ikke kan hilse på hinanden, og at vi ikke kan give hinanden komplimenter«, siger Fatma Øktem, der dog ikke ser sådan på sagen: