Et bryllup i Aarhus har fået coronasmitten til at stige knap 200 kilometer derfra

Sønderborg har lige nu en bekymrende høj spredning af coronasmittede.

Det hænger ifølge Jydske Vestkysten sammen med et bryllup knap 200 kilometer derfra i Aarhus, hvor nogle af gæsterne kom fra det sønderjyske. De blev smittede og har nu givet sygdommen videre efter at være kommet hjem.

»Den røde tråd i smitteudviklingen i Sønderborg er denne ene begivenhed, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gjort os opmærksom på. Så nu målretter vi indsatsen i det kurdiske miljø for at sikre, at ikke flere bliver smittede«, siger Sønderborg Kommunes sundhedschef.

Førhen lå Sønderborg lavt på listen i forhold til udbredelsen af corona. Men de seneste dage er det steget op over bekymringsgrænsen, der er lagt ved 20 smittede pr. 100.000 indbyggere inden for syv døgn.

I forvejen har Ballerups borgmester Jesper Würtzen (S) meddelt, at han vil politianmelde et eventcenter i Skovlunde, der gennemførte et stort muslimsk bryllup med det, der ifølge en ekspert nemt kunne blive en supersprederbegivenhed, skriver Berlingske.