Krisecentre: Man kan ikke løbe om hjørner med os

Hun har hørt rygterne. Om kvinder, der tjekker ind på et krisecenter for at få de bedste vilkår i en skilsmisse og for at holde børnene væk fra deres far.

Men det kan slet ikke lade sig gøre at lyve sig til et ophold på et krisecenter, lyder budskabet fra Karin Gaardsted, formand for Landsforeningen af Kvindekrisecentre.

»På centrene foregår der en visitation af de kvinder, der kommer ind, nemlig i form af en samtale, der går meget tæt på kvinden og hendes situation«.