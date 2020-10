Forsker: En hånd på låret kan give ptsd-lignende reaktioner

Onsdag aften stoppede Morten Østergaard som politisk leder for Radikale Venstre. Ifølge partiet skyldes det en forkert håndtering af en ni år gammel sag, hvor han havde lagt sin hånd på partifælle Lotte Rods lår. Men hvilke konsekvenser kan det have at lægge en hånd på et lår? Og hvorfor er der forskel på, om det er en chef eller en medarbejder, der gør det? Skal vi fremover frygte for vores job, hvis vi lægger en arm om en kollega?

Mandeforsker fra Roskilde Universitet Kenneth Reinicke, kønsforsker fra Aalborg Universitet Lise Rolandsen Agustín og hjerneforsker Troels W. Kjær forklarer, hvad en simpel berøring kan betyde.

Fra håndtryk til kram udsættes et menneske næsten hver dag for berøringer af forskellig art. Er der forskel på, om det er et venskabeligt klap på ryggen eller en hånd på låret?