Kvinde dømmes for at smugle 162 kilo kokain til Danmark

Ni gange kørte en 24-årig lettisk kvinde sammen med en medmistænkt fra Tyskland over Danmarks grænse.

Med sig på turene havde de blokkevis af kokain, som skulle afleveres på forskellige adresser på Sjælland.

Fredag er den 24-årige Gunta Zunda i Københavns Byret idømt 10 års fængsel for at have indsmuglet i alt 162 kilo kokain over en kort periode fra april 2019 til juni samme år.

Anklager Annika Jensen gik efter 16 års fængsel. Men retten lægger i sin afgørelse vægt på, at Gunta Zunda ikke spillede en afgørende rolle.

»Derudover udpegede du flere hovedmistænkte. Det blev også en formildende omstændighed«, siger retsformanden, Søren Schou Frandsen.

Den medmistænkte mand har politiet endnu ikke fået anholdt.

Omdrejningspunktet i sagen, der er en udløber af den sag, som politiet kalder 'Operation Goldfinger', er en specialbygget Audi A6.

Udtryk for omhyggelighed

Bilen blev et udtryk for den omhyggelighed, som narkooperationen blev planlagt med.

Under bagsæderne i bilen var der indbygget hemmelige rum, som man kun ville få adgang til, hvis man vippede bagsæderne fremad.

Gunta Zunda har tidligere i retssagen forklaret, at hun først opdagede det hemmelige rum på deres tredje tur til Danmark.

»Jeg kunne se, at den medmistænkte og en anden mand blev ved med at hive brune pakker op fra et hemmeligt rum i bilen, sagde hun.

Det er også et vigtigt element i afgørelsen.

»Du forklarede, at du tidligt opdagede, at der nok var tale om transport af narko. Alligevel tog du med på turene igen«, siger retsformand Søren Schou Frandsen.

Arbejdede som danser

Det kom også frem under retssagen, at kvinden og den medmistænkte mødte hinanden, da hun arbejdede som danser på en tysk natklub.

Herefter lovede han hende et tag over hovedet, mod at hun skulle vaske mandens tøj og give ham seksuelle ydelser.

Gunta Zunda beskrev deres forhold som et kæresteforhold, men hun kunne også fortælle, at han tidligt i forholdet begyndte at blive voldelig.

»På grund af ham har jeg flere plastiktænder«, sagde hun.

Forsvarer Esben Skjernov argumenterede for, at kvinden var blev tvunget på turene af manden, og at hun derfor skulle frifindes.

Men det mente retten ikke.

Kvinden er desuden blevet udvist med indrejseforbud for bestandig.

I hovedsagen 'Operation Goldfinger' er 15 mænd tiltalt for at smugle hele ni ton kokain ind i Danmark og Sverige.

Kvinden har taget sig betænkningstid.

ritzau