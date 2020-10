Radikale byrødder står samlet bag ny politisk leder

Op mod 70 kommunal- og regionalpolitikere fra De Radikale har onsdag aften holdt, hvad landsformand Svend Torhauge kalder et ’hilse-på-møde’ med partiets nyvalgte politiske leder, Sofie Carsten Nielsen.

Det har der været behov for efter den seneste uge, hvor partiet har været i politisk stormvejr, og Morten Østergaard måtte gå af som leder.

Derfor har byrødderne også haft spørgsmål til Sofie Carsten Nielsen om, hvad der præcis er foregået den seneste uge, og hvad der er op og ned i diverse rygter.

Det fortæller Johan Brødsgaard, der foruden at være viceborgmester i Silkeborg Kommune også sidder i partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg samt er formand for partiets kommunalpolitiske netværk.

»Der har selvfølgelig været et behov for et møde på grund af den håndtering og det, der er sket den seneste uge med Morten Østergaards afgang«.

»Derudover er det selvfølgelig helt naturligt, at vi har et møde, hvor vi får lov til at sige hej til den nye politiske leder«, siger han.

Lukket for offentligheden

Johan Brødsgaard kan ikke direkte referere, hvad der er blevet spurgt ind til eller sagt i den time og tyve minutter, mødet varede.

Det var nemlig lukket for offentligheden. Dog har nogle af de radikale politikere haft bekymringer i forhold til forløbet den seneste uge.

»Sofie har forklaret nok i forhold til den proces, der har været, og til, hvad hun har som politisk projekt, til at vi som kommunalt og regionalt valgte bakker hende op«, siger han.

