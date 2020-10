De radikales folketingsgruppe indkaldes til krisemøde

De radikales nye leder, Sofie Carsten Nielsen, har indkaldt partiets dybt splittede folketingsgruppe til et nyt krisemøde, som skal afholdes på søndag, oplyser partiet til Ritzau.

Indkaldelsen kommer, efter at Sofie Carsten Nielsen torsdag indrømmede, at hun ved flere lejligheder har talt med sin partifælle Ida Auken om den tidligere partileder Morten Østergaards optræden i stærkt beruset tilstand til fester i partiet.

Onsdag havde Sofie Carsten Nielsen kategorisk afvist, at hun, som hævdet af Ida Auken, var blevet informeret af Ida Auken om, at Morten Østergaard på folkemødet på Bornholm i 2017 havde optrådt grænseoverskridende over for en ung kvinde, som han havde forsøgt at komme i seng med.